Haas en Ferrari verlengen samenwerking tot eind 2028

Haas heeft aangekondigd dat ze hun technische samenwerking met Ferrari hebben verlengd tot het einde van het F1 2028-seizoen. Haas onderhoudt sinds hun deelname aan de F1 in 2016 een nauwe technische samenwerking met Ferrari, waarbij de unieke regeling hen in staat stelt om zoveel door Ferrari gebouwde onderdelen te gebruiken als is toegestaan ​​volgens de F1-reglementen.

Ayao Komatsu, teambaas van Haas, zei: "Ik ben heel blij om onze relatie met Ferrari te verlengen tot en met 2028. Als organisatie hebben we alleen maar met Ferrari-motoren geracet en het is een belangrijk onderdeel van onze voortdurende ontwikkeling om die stabiliteit te laten voortduren naar de volgende reeks reglementen voor de krachtbronnen."

"De relatie met Ferrari is voor ons altijd speciaal geweest. Zij speelden een belangrijke rol bij het ontstaan ​​van het programma in de beginperiode en zijn de afgelopen negen seizoenen een waardevolle technische partner voor ons gebleven. Ik ben blij dat we nu nog meer seizoenen voor de boeg hebben en mijn dank gaat uit naar Fred Vasseur en vele anderen bij Ferrari voor het blijven tonen van vertrouwen in ons project."

"Deze aankondiging is slechts een voorbeeld van de langetermijnambitie van het Haas F1 Team, onze investeringen en groei in de sport gaan door."