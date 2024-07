Williams waarschuwt Sainz: "Wij laten ons niet gebruiken als tussenstap"

Williams-teambaas James Vowles heeft Carlos Sainz gewaarschuwd dat het niet wil dienen als opstap of tussenstap in de carrière van een Formule 1-coureur terwijl die zijn volgende stap overweegt. Sainz houdt de F1-coureursmarkt in zijn greep terwijl hij concrete voorstellen van Alpine, Sauber/Audi en Williams in overweging heeft.

Hoewel verschillende coureurs beweren dat de besluiteloosheid van Sainz hen ervan weerhoudt om hun overstap naar 2025 te maken, is de Spanjaard onvermurwbaar dat hij zich niet laat opjagen om een keuze te maken.

Williams is een van de teams die wachten op een antwoord van Sainz, omdat Vowles meerdere keren publiekelijk heeft toegegeven dat hij het belangrijkste optie is van de Spanjaard. Vowles heeft echter aangegeven dat hij op een gegeven moment zijn geduld gaat verliezen met de slepende kwestie, omdat Williams volgens hem een coureur wil die toegewijd en bewust kiest voor het Britse team. Tegen TalkSport zegt hij: "Ik denk dat we eerlijk en open zijn geweest over wie we zouden willen contracteren, maar dat betekent niet per se dat dit ook gaat gebeuren. We weten waar we staan in het grote geheel."

"Wat ik zou willen zeggen is dit: wat ik wil is een coureur die ook deel wil uitmaken van onze reis, die echt wil begrijpen waar Williams om draait, zowel het oude als het nieuwe, en die wil dat dat de kern is van wat ze doen op het circuit. En soms klopt dat niet. Soms wel, maar dat is echt belangrijk voor me."

Op de vraag of hij wilde voorkomen dat het team uit Grove een tussenstap zou zijn, zei Vowles: "Dat klopt. En dat is helemaal niet wat ik zie. Ik ben bij Mercedes weggegaan om hier te werken. De reden waarom ik dat heb gedaan is niet omdat ik het winnen zat was, maar omdat ik wil investeren in iets dat van mij is, waar mijn vingerafdruk op staat en de vingerafdruk van duizend andere mensen die in deze organisatie werken en de vingerafdruk van Alex Albon die met ons mee zou gaan op die reis."