"Marko vindt races van Verstappen goed voor het imago van F1"

Net zoals voorgaande jaren is er vrijwel iedere week veel te doen om Max Verstappen. Waar het de laatste tijd veel over een mogelijke overstap naar Mercedes ging, wordt er nu weer veel gepraat over de dominantie van de Nederland - ondanks dat die op dit moment verdwenen lijkt.

Veel experts en fans vinden het slecht voor de Formule 1, maar Helmut Marko denkt daar anders over: "Max wil natuurlijk winnen en dat is begrijpelijk. Al zijn races zoals we die nu zien zeker niet slecht voor het sportieve imago van de Formule 1."

Meerdere problemen

Over de vraag of Red Bull dit weekend in Hongarije kan herstellen na twee opeenvolgende nederlagen tegen Mercedes, concludeerde Marko: "Zo eenvoudig zal het niet zijn. We hadden niet de snelste auto in Silverstone, omdat we een probleem hebben, zo niet meerdere. Maar zolang we onze voorsprong in elke race vergroten, komt het goed."