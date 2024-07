Bottas over teamgenoot Zhou: "Hij hoort thuis in de F1"

Valtteri Bottas is ervan overtuigd dat Sauber-teamgenoot Guanyu Zhou zijn plek op de Formule 1-grid heeft verdient, ondanks zijn onzekere vooruitzichten omdat zijn contract nog niet is verlengd.

Zowel Bottas als Zhou hebben zich erbij neergelegd dat ze volgend seizoen niet meer naast elkaar zullen rijden. Sauber heeft ervoor gekozen om Nico Hulkenberg van Haas te contracteren en hiermee op te gaan bouwen voor Audi. Sauber heeft aangegeven andere coureurs het hof te willen maken in plaats van een coureur uit de huidige line-up aan te houden. Van Bottas is bekend dat hij in gesprek is met Williams over een stoeltje.

Maar hoewel de Fin erop vertrouwt dat hij zijn plaats in 2025 zal behouden, lijken de opties van Zhou om zijn F1-carrière te redden en zijn driejarige stint te verlengen beperkter. De Chinese coureur leek een stap vooruit te hebben gezet, maar heeft het echter moeilijk gehad omdat Sauber problemen heeft met de niet-competitieve C45-auto en hij heeft Bottas slechts één keer verslagen in de eerste 12 races van 2024.

Verbetering

Bottas heeft onthuld dat de problemen van Zhou, waardoor hij is teruggevallen op een chassis met eerdere specificaties, zijn inspanningen hebben belemmerd omdat hij geen echte benchmark had. De Fin neemt het op voor zijn teamgenoot: "Hij heeft een grote stap gemaakt van het eerste jaar naar vorig jaar, hij is duidelijk verbeterd in alles wat er gebeurt in het race; van pure kwalificatiesnelheid, zijn feedback en zijn zelfvertrouwen. Dit jaar heeft hij het zeker wat moeilijker. Ik denk dat hij zich niet zo comfortabel voelt als vorig jaar."

"Eigenlijk denk ik dat zijn prestaties in de race solide waren, hij deed het goed in de race. Dus ik kan me voorstellen dat hij nu zijn competenties weer begint op te pakken en weer op het niveau komt waar hij zou moeten zijn. Want vorig jaar zaten we in de kwalificatie eigenlijk heel dicht bij elkaar."