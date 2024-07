Marko reageert op speculaties Verstappen naar Mercedes: "Als, als als"

Helmut Marko heeft gereageerd op de aanhoudende berichten dat Max Verstappen alsnog een overweging maakt om te vertrekken naar Mercedes. Nadat Mercedes de laatste twee races wist te winnen lijkt het alsof de Duitse fabrikant de weg omhoog heeft gevonden.

"Als, als, als. Dat is allemaal speculatie", vertelde hij aan de krant Osterreich, toen hem werd gevraagd of de heroplevende vorm van Mercedes dit seizoen Verstappen ervan zou kunnen overtuigen een exitclausule in werking te stellen en te vertrekken.

"Mercedes heeft een stap vooruit gezet. Maar dat betekent niet dat ze de snelste auto tot nu toe hebben. Silverstone met zijn koele temperaturen was goed voor Mercedes. Ze hebben het meestal moeilijk in de hitte. Maar wat is normaal aan dit seizoen? We maken zulke ups en downs mee dat we soms verlies lijden", zei de Oostenrijker.

"Onze focus ligt op het winnen van het wereldkampioenschap en ervoor zorgen dat Perez weer in de normale vorm komt."