Kun je als beginner een snelle auto verzekeren
  • Gepubliceerd op 20 aug 2025 15:00
  • Door: Danny Sosef

Net 18 geworden, rijbewijs gehaald en meteen zin om een snelle auto te rijden? Leuk idee, maar het verzekeren kan een flinke uitdaging zijn. Voor verzekeraars ben je namelijk tot je 24ste een beginnend bestuurder en dat stempel neem je overal mee naartoe. Het betekent dat je automatisch in een hogere risicogroep valt, simpelweg omdat je nog weinig rijervaring hebt. Verzekeraars verwachten dat beginnende bestuurders vaker schade rijden en vragen daarom een hogere premie. Het wordt pas echt ingewikkeld wanneer je een auto met veel vermogen op het oog hebt. Hoe sneller en krachtiger de auto, hoe minder verzekeraars staan te springen om je als klant binnen te halen. Een jonge bestuurder in een auto met een hoop PK’s klinkt voor hen als een recept voor dure schades. Het is dus slim om eerst goed uit te zoeken wat er wel en niet mogelijk is, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Waarom snelle auto’s lastig te verzekeren zijn

Snelle auto’s worden door verzekeraars gezien als een groter risico. Daarom hanteren ze vaak een limiet voor het aantal PK of kW dat een beginnend bestuurder mag hebben. Een sportieve Volkswagen Golf GTI kan bijvoorbeeld lastig te verzekeren zijn, maar onmogelijk is het niet. Wie zakelijk auto verzekeren wil, krijgt vaak met dezelfde beperkingen te maken. De regels verschillen per verzekeraar. Sommige zetten de grens op 75 kW, andere laten 85 kW toe. Heeft je auto meer dan 100 kW, dan wordt het echt een uitdaging om een betaalbare verzekering te vinden.

Vermogen en gewicht van de auto

Een verzekeraar kijkt niet alleen naar het vermogen, maar ook naar het gewicht van de auto. Zwaardere auto’s hebben nu eenmaal meer kracht nodig om vooruit te komen, maar dat maakt ze niet per se supersnel. Een lichte auto met veel vermogen wordt daarentegen al snel als risicovol gezien en is dus lastiger te verzekeren. Dit speelt ook een rol als je bijvoorbeeld een bestelauto verzekeren wilt die licht is maar toch veel PK’s heeft.

Schadeverleden speelt mee

Je rijgedrag en schadeverleden maken een groot verschil. Als 18-jarige heb je nog geen schadevrije jaren opgebouwd. Maar als je 22 bent en al vier jaar schadevrij rijdt, wordt het een stuk makkelijker om een auto met meer vermogen te verzekeren.

Heb je juist schades gemaakt en misschien zelfs een malusregistratie, dan wordt het vrijwel onmogelijk om bij een normale verzekeraar een snelle auto verzekerd te krijgen. In dat geval blijft vaak alleen De Vereende over, een verzekeraar die bijna iedereen accepteert. De premie ligt daar wel fors hoger, soms wel vijf keer zoveel als bij een gewone verzekeraar.

Slimme keuze voor beginners

De handigste route is meestal om eerst te beginnen met een eenvoudige beginnersauto. Zo’n auto is vaak een stuk goedkoper om te verzekeren, verbruikt minder brandstof en geeft je de kans om rustig ervaring op te doen in het verkeer. Elke schadevrije maand telt mee, want zo bouw je schadevrije jaren op die later een flink verschil maken in je premie. Na een paar jaar ziet een verzekeraar jou niet meer als een groot risico en wordt het ineens een stuk betaalbaarder om dat snelle racemonster te verzekeren waar je nu al van droomt. Bovendien scheelt het je een hoop stress. Met een beginnersauto hoef je minder bang te zijn voor hoge kosten als er toch eens een krasje of deukje ontstaat. Ondertussen spaar je ongemerkt ook geld uit, dat je later kunt gebruiken voor die stoere, snellere auto die wél zonder gedoe verzekerd kan worden.

