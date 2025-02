Rode vlag: Touringcar bus rijdt circuit op tijdens F1-Test

De problemen en bizarre situaties in Bahrein tijdens de F1-test ter voorbereiding op het seizoen blijven maar aanhouden. Woensdag begon de test en aan het einde van de dag was er een stroomstoring waardoor de test tijdelijk gestopt werd.

Op donderdag was het ook geen ideale dag vanwege wat regen dat viel tijdens de testdag. Vanochtend was er een rode vlag doordat er een raam was gebroken en op het rechte stuk terecht was gekomen. Bij het geven van de groene vlag reed er nog een quad op de baan terwijl onder andere Fernando Alonso uit de pits kwam gereden, richting de quad.

Alsof dat nog niet genoeg was reed er zojuist een touringcar bus het circuit op, terwijl Pierre Gasly, Esteban Ocon en Yuki Tsunoda op de baan reden. Opnieuw een rode vlag vanwege een abnormale situatie.

De F1-teams zijn niet blij met de gebeurtenissen in Bahrein, en het lijkt er dan ook op dat er volgend jaar niet wederom in de zandbak getest zal gaan worden.