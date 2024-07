Sargeant tevreden over zijn prestaties dit seizoen

Logan Sargeant houdt vol dat hij tevreden is met zijn eigen prestaties dit jaar, ook al lijkt Williams zeker plannen te hebben om zijn contract niet te verlengen. De beste keuze van teambaas James Vowles om vanaf volgend jaar Alex Albon's nieuwe teamgenoot voor de lange termijn te worden, was duidelijk Carlos Sainz, maar de Ferrari-coureur heeft nu misschien te veel deadlines voorbij laten gaan.

De shortlist van Vowles lijkt nu te berusten op de eveneens aan Mercedes gelinkte Esteban Ocon, die dichter bij een deal met Haas lijkt, of Valtteri Bottas.

Alle geruchten zijn slecht nieuws voor Williams-coureur Sargeant, die in verband wordt gebracht met een mogelijke overstap naar de Indycar-serie.

"Ik hoor al deze geruchten al heel lang. Uiteindelijk kom ik elke keer opdagen en doe ik mijn best. Ik ben er ook voor mezelf. Ik wil mezelf bewijzen dat ik kan blijven verbeteren, laten zien dat ik daartoe in staat ben. Ik ken de realiteit en ik weet dat ik het dit seizoen goed heb gedaan met het materiaal dat ik tot mijn beschikking had, dat is voor mij het allerbelangrijkste", zegt de Amerikaan tegen het Franse Auto Hebdo.