Button waarschuwt Mercedes: "Maak Antonelli zijn carrière niet kapot"

Jenson Button heeft Mercedes gewaarschuwd dat het binnenhalen van Andrea Kimi Antonelli in het team zijn carrière zou kunnen vernietigen als hij er niet in slaagt onmiddellijk te presteren.

Antonelli is naar verluidt de favoriet om bij Mercedes aan te sluiten in 2025, na het besluit van Lewis Hamilton om een contract te tekenen bij Ferrari. Toto Wolff moet nog een beslissing nemen, terwijl hij wacht om te zien of hij Max Verstappen kan verleiden tot een overstap naar de Duitse fabrikant.

Antonelli beleefde de laatste race op Silverstone een doorbraak in de ​​Formule 2 en domineerde de sprintrace onder verraderlijke omstandigheden. Wolff gelooft dat de overwinning van Antonelli veel van de 'druk' op de Italiaan verlicht, aangezien de hype blijft toenemen in de aanloop naar zijn mogelijke F1-debuut volgend jaar.

Jenson Button denkt echter dat Mercedes moet uitkijken niet te veel te willen: "Ik denk niet dat het te vroeg was. Ik denk dat je elke kans moet grijpen als het om jou gaat, vooral voor jongeren van 17, 18 of 19 jaar. Je kunt geen nee zeggen!"

"Maar ik denk dat de teams echt moeten nadenken over wat ze op die leeftijd met een coureur en zijn carrière doen. Als hij opbloeit is dat geweldig, maar met de druk die deze sport met zich meebrengt kan het ook de carrière van een coureur vernietigen. Er is dus een echt evenwicht en teams moeten daar voorzichtig mee zijn."

Button werd in 2000 na slechts 20 jaar en 53 dagen de jongste Britse coureur die zijn F1-debuut maakte.