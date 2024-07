Haas bevestigt vertrek van Magnussen

Haas heeft officieel bevestigd dat Kevin Magnussen aan het einde van het huidige F1-seizoen zal vertrekken. Daarmee zit het tijdperk voor de Deense coureur bij het Amerikaanse team erop, die het record van de meeste racestarts op zijn naam heeft staan voor het team: 135 races.

Het vertrek maakt de weg vrij voor een nieuwe line-up voor Haas in 2025 met rijzende ster Ollie Bearman die al is bevestigd en Esteban Ocon naar verluidt dicht bij het veiligstellen is van het tweede zitje.

De terugkeer van Magnussen bij Haas in 2022, na een onderbreking na het een jaar na het seizoen 2020, bleek een tegenvaller. Terwijl hij aanvankelijk Mick Schumacher overtrof, keerde het tij met de komst van Nico Hulkenberg in 2023. De Duitser presteerde consequent beter dan Magnussen, eiste het merendeel van de punten van Haas op en zorgde voor hun beste finishes - twee zesde plaatsen - in recente races.

Het vertrek van Magnussen werd aangekondigd door Hulkenbergs overstap naar Sauber/Audi in 2025 en een reeks straffen in het begin van 2024, waardoor hij het risico liep op een raceverbod. Daarnaast zorgde een controversieel incident tijdens de Grand Prix van Miami, waarbij de agressieve verdediging van Magnussen tegen Lewis Hamilton werd afgekeurd door het team, voor interne wrijving.

Bedankje

De Deense coureur zegt over zijn vertrek: "Ik wil iedereen bij het Haas F1 Team bedanken. Ik ben er trots op dat ik de afgelopen jaren voor zo'n geweldig team heb geracet. In het bijzonder wil ik Gene Haas bedanken voor zijn toewijding aan mij, met name door me terug te halen in 2022 toen ik, op dat moment althans, dacht dat mijn tijd in de Formule 1 voorbij was."

"Ik heb genoten van een aantal geweldige momenten met dit team, herinneringen die ik nooit zal vergeten. Terwijl ik uitkijk naar het volgende hoofdstuk van mijn racecarrière, blijf ik volledig gefocust om alles te geven wat ik heb voor de rest van 2024."

Magnussen blijft verbonden

Teambaas Ayao Komatsu sprak zijn waardering uit voor de bijdragen van Magnussen en noemde de 31-jarige een 'steunpilaar' van het team. "Ik wil Kevin bedanken voor alles wat hij ons als team heeft gegeven, zowel op als naast de baan. Hij is door de jaren heen echt het fundament van onze rijdersgroep geweest."

"Niemand heeft meer races voor ons gereden en we hebben samen een aantal gedenkwaardige hoogtepunten beleefd - niet in de laatste plaats een opmerkelijke vijfde plaats tijdens de Grand Prix van Bahrein in 2022, toen Kevin terugkeerde om aan zijn tweede periode bij het team te beginnen."

Komatsu sprak de hoop uit dat Magnussen op de een of andere manier betrokken zal blijven bij het Amerikaanse team. "Gezien zijn speciale relatie met het team hoop ik dat we een manier kunnen vinden om samen te blijven werken", voegde hij eraan toe.