Voor echte autoliefhebbers is er weinig leukers dan zelf over een echt racecircuit te rijden. Gelukkig zijn er in Europa nog genoeg plekken waar dat gewoon kan. Niet alleen bekende circuits, maar ook oude stratencircuits waar de historie bijna van het asfalt spat. Ga je eropuit? Dan kan het slim zijn om een auto huren zodat je makkelijk naar deze circuits toe kunt rijden.

Chimay in België, pure nostalgie

In het zuiden van België ligt het circuit van Chimay, waar al sinds 1926 wordt geracet. Grote namen als Niki Lauda en Emerson Fittipaldi reden hier hun rondjes. Tegenwoordig kun je nog steeds een stuk van het oude parcours volgen. Wil je onderweg verschillende circuits of plekken combineren? Dan is het handig om te vergelijken via Easyterra, zodat je snel een huurauto vindt die bij je plannen past.

De Avus Ring in Berlijn

De Avus Ring is echt een bijzonder circuit, want het is eigenlijk gewoon een snelweg met een bocht aan elk eind. Vandaag de dag is het een normale Autobahn, maar als je er rijdt voel je nog steeds de sfeer van vroeger. Plan je een roadtrip langs meerdere circuits? Dan kan een auto huren Mallorca ook handig zijn als je bijvoorbeeld na je circuitavontuur nog een paar dagen wilt uitrusten in de zon.

Aix-les-Bains in Frankrijk

In Aix-les-Bains kun je nog altijd het oude stratencircuit terugvinden, al moet je een beetje opletten. Ooit reden hier Formule 2-wagens door de straten. Nu rijd je tussen huizen en winkels, maar als je goed kijkt zie je precies hoe het ooit geweest is.

Reims-Gueux in Frankrijk, een klassieker

Een van de mooiste plekken om te rijden is het oude Circuit de Reims-Gueux. De pitboxen en tribunes staan er nog steeds, en je kunt een flink stuk van het originele circuit volgen. Even stoppen bij de oude tijdwaarneming hoort er gewoon bij.

Monte Carlo in Monaco, dromen op straat

Iedereen droomt er wel eens van om zelf over het beroemde circuit van Monte Carlo te rijden. Buiten de raceperiode kan dat gewoon. Je rijdt door de bekende tunnel, langs de haven en door de bochten waar Formule 1-geschiedenis is geschreven.

Montjuïc in Barcelona

In Barcelona kun je nog steeds de route volgen van het oude Montjuïc-circuit. Het ligt midden in het Olympisch park boven de stad. Je rijdt tegen de klok in langs de oude bochten en herbeleeft zo een stukje Formule 1-geschiedenis.

Valencia, racen langs de haven

Valencia heeft misschien niet de glamour van Monaco, maar het stratencircuit daar is zeker de moeite waard. Je rijdt langs de haven en over de brug waar ooit Formule 1-auto’s overheen vlogen. Alles is openbaar, dus je kunt gewoon zelf een rondje maken.

Zelf rijden is het leukste

Het maakt niet uit of je nu kiest voor de nostalgie van Chimay, het glamour gevoel van Monte Carlo of een relaxed rondje langs de haven van Valencia, zelf rijden over een oud circuit is gewoon genieten. Ben je meer van de zon, zee en strand? Met een auto huren Ibiza ontdek je ook daar de mooiste plekken, ver weg van de toeristische drukte. Zo haal je het meeste uit je trip, waar je ook bent.