Een dagje Formule 1 is niet zomaar wat en vraagt dus ook de nodige voorbereiding. Los van een paar oordoppen, is het ook handig om voldoende eten, drinken en wat schone kleding mee te nemen. Voor wie dacht dat dit het was, moet er ook rekening mee houden dat er nog een aantal andere dingen zijn die handig en belangrijk (kunnen) zijn. Wat dacht je van een powerbank, je tickets, een zonnebril en een regenjas of poncho als het begint te regenen. In dat geval is een goede tas dus enorm belangrijk en ook handig. Omdat de keuze tussen tassen enorm is, willen we je graag een aantal tips geven, zodat het kiezen makkelijker wordt.

Telefoontasje zodat je alles binnen handbereik hebt

Je telefoon zit waarschijnlijk aan je hand geplakt. Niet alleen om foto’s en filmpjes te maken van de race, maar ook voor je toegangstickets, je locatie delen met vrienden of gewoon voor de laatste race-updates. Een telefoontasje is dan superhandig. Je draagt ‘m kruislings of om je nek, zodat je snel bij je spullen kunt zonder graaien. Kies er eentje met nét wat meer ruimte, dan kun je ook je pinpas, wat oordoppen en tissues kwijt zonder dat het propvol zit.

Rugzak, crossbody of toch een handtas?

Blijf je de hele dag op het circuit, dan is een rugzak een slimme keuze. Alles past erin: snacks, een regenjasje, extra trui, opvouwbaar kleedje en natuurlijk je aankopen uit de fanshop (want ja, die pet neem je natuurlijk wel mee naar huis). Maar als je liever iets compacters draagt en niet de hele dag wilt sjouwen, dan is een crossbodytas echt ideaal. Je kunt er precies genoeg in kwijt, hij zit niet in de weg en het ziet er ook nog eens leuk uit. Vind je een rugzak te sportief en een crossbody net te klein? Dan is een stijlvolle handtas ook nog een optie, zolang die maar comfortabel draagt en niet meteen nat is bij de eerste regenbui. Er zijn genoeg modellen die praktisch zijn en goed matchen met je outfit.

Comfort mag best leuk zijn

Tuurlijk wil je een beetje leuk voor de dag komen tussen al die andere fans. Maar laten we eerlijk zijn, het moet vooral comfortabel zijn. Een tas van waterafstotend materiaal is geen overbodige luxe als de buien ineens losbarsten. Let ook op hoe de tas is ingedeeld. Vakjes, ritsen, aparte opbergplekjes, het maakt je leven zoveel makkelijker als je niet hoeft te panikeren omdat je oordoppen ergens onderin verdwenen zijn terwijl de lichten al op rood staan.

Niet alles mag zomaar mee

Het klinkt misschien suf, maar check van tevoren altijd even de regels van het circuit. Sommige circuits laten geen grote rugzakken of harde koffers toe. Zonde als je daar pas achter komt bij de ingang. Kijk dus even op de site van het evenement, dan weet je precies waar je aan toe bent.

Spullen veilig en je handen vrij

Het maakt niet uit of je nou op de hoofdtribune zit of met je klapstoeltje langs de baan, de juiste tas maakt écht verschil. Alles wat je nodig hebt binnen handbereik, zonder gesjouw of gezoek. Met een beetje voorbereiding wordt jouw Formule 1-dag er eentje om niet te vergeten. Telefoon in de aanslag, pet op je hoofd, handen vrij om te juichen. Klaar voor de start?