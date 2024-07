Jean Todt: "Alleen Hamilton is niet genoeg voor direct succes bij Ferrari"

Jean Todt is er niet zeker van dat de komst van Lewis Hamilton genoeg zal zijn om Ferrari weer wereldkampioen te maken. Toen Todt, de voormalige baas van het legendarische team, de toenmalige tweevoudig kampioen Michael Schumacher contracteerde voor 1996, had hij vijf volle jaren nodig om een derde titel te winnen.

In gesprek met de Duitse krant Bild zei de Fransman: "De komst van Hamilton zal de fans een Ferrari een 9 uit 10 scoren. Mijn Ferrari in het verre 1993 was een vijf. Iedereen vraagt zich nu af of de komst van Hamilton genoeg zal zijn om voor de wereldtitel te gaan. Zal het genoeg zijn om het doel te bereiken? Om het kampioenschap te winnen, moet je perfect zijn. Het Ferrari van de afgelopen periode heeft soms gevochten voor het wereldkampioenschap, maar zonder ooit te slagen als team. De laatste stap, de beslissende stap, ontbrak."

Concurrentie heeft meer mogelijkheden

Todt denkt dat de 'laatste stap' voor Ferrari meer zal moeten inhouden dan alleen het contracteren van Hamilton, de 39-jarige zevenvoudig wereldkampioen.

"Momenteel hebben andere teams meer mogelijkheden, zoals Red Bul. Ferrari zal moeten werken om hun voorbeeld te volgen. Er zullen altijd twee uitstekende coureurs in Maranello zijn. Het is tenslotte ieders droom om in een rode eenzitter te rijden. Toch moest zelfs Michael toen hij bij Ferrari kwam, vier jaar wachten voordat hij zijn eerste titel bij ons won. Geduld en werk zijn vereist", zei hij.