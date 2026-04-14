Scuderia Toro Rosso
Scuderia Toro Rosso
- Team naam Scuderia Toro Rosso
- Basis Faenza, Italië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 2006
- Podiums 2
- Wereldkampioen -
- Pole posities 0
- Snelste race rondes -
- 94.365 reacties op Scuderia Toro Rosso
- 46 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Scuderia Toro Rosso
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Formula One World Championship Sean Gelael (IDN) Scuderia Toro Rosso STR14 Test Driver. 03.12.2019. Formula 1 Testing, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Tuesday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One Testing - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 one Abu Dhabi Yas Marina Circuit Yas Marina UAE United Arab Emirates Tuesday Test Testing December 03 3 11 2019 Action Track
3 dec 2019Album
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12 maa 2020 09:49
-
09:49F1
06 maa 2020 11:41
-
11:41F1
25 feb 2020 12:57
-
12:57F1
24 feb 2020 10:03
-
10:03F1
22 feb 2020 12:05
-
12:05F1
18 feb 2020 13:54
-
13:54F1
-
11:51F1
28 jan 2020 15:09
-
15:09F1
24 jan 2020 09:50
-
09:50F1
22 jan 2020 12:38
-
12:38F1
20 jan 2020 09:11
-
09:11F1
Historie Scuderia Toro Rosso
-
Coureur#
-
Toro Rosso
-
2019
26
-
10
-
23
-
2018
26
-
28
-
10
-
2017
28
-
10
-
26
-
55
-
2016
26
-
55
-
33
-
2015
55
-
33
-
2014
26
-
25
-
2013
19
-
18
-
2012
16
-
17
-
2008
19
-
2007
15
-
Alpha Tauri
-
2023
3
-
40
-
22
-
21
-
2022
22
-
10
-
2021
22
-
10
-
2020
10
-
26
-
DatumGrand PrixQR
-
29 - 1 dec119
-
15 - 17 nov62
-
1 - 3 nov1012
-
25 - 27 okt99
-
11 - 13 okt97
-
27 - 29 sep1612
-
20 - 22 sep118
-
6 - 8 sep1211
-
30 - 1 sep137
-
2 - 4 aug1210
-
26 - 28 jul143
-
12 - 14 jul9
-
28 - 30 jun1615
-
21 - 23 jun1114
-
7 - 9 jun1010
-
23 - 26 mei77
-
10 - 12 mei99
-
26 - 28 apr611
-
12 - 14 apr1110
-
29 - 31 maa129
-
15 - 17 maa10
-
23 - 25 nov1612
-
9 - 11 nov911
-
26 - 28 okt1410
-
19 - 21 okt199
-
5 - 7 okt611
-
28 - 30 sep1719
-
14 - 16 sep1514
-
31 - 2 sep914
-
24 - 26 aug109
-
27 - 29 jul66
-
20 - 22 jul1610
-
6 - 8 jul1413
-
29 - 1 jul1211
-
22 - 24 jun1414
-
8 - 10 jun1211
-
24 - 27 mei107
-
11 - 13 mei1212
-
27 - 29 apr1710
-
13 - 15 apr1517
-
6 - 8 apr54
-
23 - 25 maa1615
-
24 - 26 nov1715
-
10 - 12 nov1812
-
27 - 29 okt1713
-
20 - 22 okt1110
-
6 - 8 okt1513
-
29 - 1 okt1414
-
15 - 17 sep104
-
1 - 3 sep812
-
25 - 27 aug1410
-
28 - 30 jul97
-
14 - 16 jul1215
-
7 - 9 jul1016
-
23 - 25 jun118
-
9 - 11 jun1117
-
25 - 28 mei66
-
12 - 14 mei127
-
28 - 30 apr1210
-
14 - 16 apr1112
-
7 - 9 apr97
-
24 - 26 maa88
-
25 - 27 nov18
-
11 - 13 nov6
-
28 - 30 okt16
-
21 - 23 okt6
-
7 - 9 okt1313
-
30 - 2 okt11
-
16 - 18 sep9
-
2 - 4 sep15
-
26 - 28 aug14
-
29 - 31 jul14
-
22 - 24 jul68
-
8 - 10 jul8
-
1 - 3 jul158
-
17 - 19 jun621
-
10 - 12 jun159
-
26 - 29 mei8
-
13 - 15 mei86
-
29 - 1 mei911
-
15 - 17 apr88
-
1 - 3 apr106
-
18 - 20 maa59
-
27 - 29 nov1011
-
13 - 15 nov99
-
30 - 1 nov89
-
23 - 25 okt84
-
9 - 11 okt910
-
25 - 27 sep109
-
18 - 20 sep88
-
4 - 6 sep1711
-
21 - 23 aug108
-
24 - 26 jul94
-
3 - 5 jul814
-
19 - 21 jun78
-
5 - 7 jun1112
-
21 - 24 mei910
-
8 - 10 mei59
-
17 - 19 apr918
-
10 - 12 apr1313
-
27 - 29 maa67
-
13 - 15 maa79