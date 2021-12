Heeft Honda spijt van aanstaand Formule 1-vertrek?

Toen Honda in 2015 zijn comeback maakte in de Formule 1 waren de verwachtingen hoog. Het Japanse merk ging motoren leveren aan McLaren en de legendarische combinatie McLaren-Honda was weer terug in de sport. Ze hoopten de successen van Ayrton Senna en Alain Prost een passend vervolg te geven. Het liep echter net eventjes iets anders.

In plaats van een nieuwe periode van succes werd het een periode vol misère. Na drie rampzalige seizoenen vol teleurstellingen vertrok het Japanse merk met de staart tussen de benen bij McLaren. Ze gingen in 2018 motoren leveren aan het team van Toro Rosso.

Verstappen

Het was onderdeel van een slim plan van Red Bull Racing. Honda kon een jaartje worden ingewerkt bij het zusterteam en in 2019 ging Honda ook motoren leveren aan het grote Red Bull. Het werd een succesvolle combo. Max Verstappen schonk de motorleverancier in Oostenrijk de eerste overwinning.

Groene plaatje

Er volgde nog meer overwinningen en het leek een glinsterend huwelijk. In 2020 kwam Honda echter met vernietigd nieuws: ze stoppen er na 2021 mee. De koningsklasse van de autosport paste niet meer in het groene plaatje van de motorbouwer.

Wereldtitel

In 2021 volgden echter de langverwachte grote successen. Max Verstappen is nog steeds in gevecht om de wereldtitel en hij won veel races met zijn betrouwbare Honda-krachtbron. Het Japanse merk en Red Bull maakten daarnaast een afspraak dat Red Bull de motoren vanaf 2022 onder eigen beheer mag gebruiken.

Spijt

Toch lijkt het erop dat ze bij Honda eigenlijk wel spijt hebben van hun aangekondigde vertrek. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Auto, Motor und Sport hebben sommige Honda-medewerkers dit gevoel. De nieuwe motorregels voor 2026 zijn nog niet bekend maar het is zomaar mogelijk dat ze gunstig zijn voor Honda.

Goede band

Volgens AMuS doet Honda dan ook zijn best om de band met Red Bull zo goed mogelijk te houden. Mochten ze nadenken over een comeback, dan hebben ze in ieder geval nog een goede band met Red Bull om op terug te vallen.