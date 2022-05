Ricciardo's teleurstelling zat diep na Verstappens zegetocht: ''De uitkomst was frusterend''

Het eerste weekend van Max Verstappen bij de hoofdmacht van Red Bull Racing was een knettergek sprookje. De Nederlander kreeg vlak voor de Spaanse Grand Prix te horen dat hij mocht plaatsnemen naast Daniel Ricciardo, won de wedstrijd dankzij clashende Mercedessen, een alternatieve strategie en uitstekend bandenmanagement. Maar waar winnaars zijn, zijn er ook verliezers en zijn kersverse teammaat had er de pee in. Zeker met de wetenschap dat de kans op een zege nihiel was door de dominantie van Mercedes.

Voor de Australiër voelde het alsof de wedstrijd door zijn vingers glipten. Na de clash tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton reed Ricciardo aan de leiding met Verstappen en de Ferrari's achter hem aan. Red Bull was gevreeds voor Sebastian Vettel in zijn rode bolide en besloot Riccardio op een driestopper te zetten en Verstappen op een tweestopper. ''We deden dat toen omdat niet duidelijk was welke strategie het beste was. We wilden onze opties open houden en Ferrari afdekken'', legde Red Bull-teambaas Christian Horner toentertijd uit. Ferrari kopieerde de strategie en Vettel volgde de strategie van Ricciardo en Kimi Raikkonen die van Verstappen.

De driestopper was achteraf gezien niet de beste keuze, waardoor niet Ricciardo, maar Verstappen de gevierde man werd in Catalonië. ''De uitkomst van de race was frustrerend'', gaf de Australiër toe. ''Het is niet makkelijk dat zomaar achter je te laten”, erkende Ricciardo, ''Ik denk er al wel een paar dagen telkens aan terug als ik wakker word. Het zal wat tijd kosten dit uit mijn gedachten te krijgen.''

Ricciardo vervolgde: ''Voor mij persoonlijk was het dus zeer frustrerend, maar dit is een teamsport, dus aan de andere kant ben ik ook gewoon blij dat Red Bull weer een race gewonnen heeft. Iedereen is super gemotiveerd en vol vertrouwen, hetgeen zeer positief is.''



Twee weken later in Monaco zou de voormalig Red Bull-coureur weer een domper verwerken. In het prinsdom reed Ricciardo comfortabel aan de leiding in wisselende omstandigheden, maar door een miscommunicatie met de pitstop, verloor hij de koppositie aan Lewis Hamilton. De goedlachse coureur uit Perth, was even niet meer de vrolijke noot in de paddock, maar bloedje chagrijnig.



Toch zou Ricciardo later dat seizoen zijn hoogtepunt van 2016 beleven. Hij won de Grand Prix van Maleisië doordat dit keer alles zijn kant op viel, net zoals bij Verstappen in Barcelona. Winnen of verliezen is maar een dun lijntje.