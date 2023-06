Bijzondere bolide Verstappen gaat onder de hamer

Liefhebbers van Formule 1-memorabilia kunnen binnenkort weer hun slag slaan. In Nederland gaan namelijk veel bijzondere autosport-items onder de hamer. Het team van AlphaTauri heeft een deal gesloten met veilingsite Catawiki en er zullen online 300 items uit de geschiedenis van het team worden geveild.

Op Catawiki kunnen mensen bieden op veel bijzondere objecten. De Formule 1-liefhebber kan nu toeslaan, want er gaan veel items van AlphaTauri onder de hamer. Er zullen onderdelen zoals voor- en achtervleugels en ook racepakken, helmen en zelfs Formule 1-bolides onder de hamer gaan. Bij de eerste veiling zal er ook een Toro Rosso STR11 uit 2016 worden geveild. De auto heeft het startnummer 33 van Max Verstappen en is dus een bolide in de kleuren van de huidige wereldkampioen.

Ook huidig AlphTauri-coureur Nyck de Vries zal een aantal objecten afstaan aan de veiling. Het meest opvallende item is het racepak waarmee hij in 2022 zijn eerste meters voor het team maakte tijdens de Young Drivers Test in Abu Dhabi. Ook racepakken van onder meer Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Carlos Sainz gaan onder de digitale hamer. De objecten worden in vijf veilingen aangeboden. Ook in augustus, september, november en december kunnen mensen weer gaan bieden.