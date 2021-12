Sainz na knappe P3 in Abu Dhabi: "Juiste plek, juiste moment"

In de meeste bizarre finales uit de historie van de Formule 1, reed Carlos Sainz zich naar een knappe derde plaats op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. De Ferrari-coureur was uitermate tevreden met zijn prestatie en het volledige seizoen.

"Na alles en die late neutralisatie waren we op de juiste plek op het juiste moment en met goede snelheid wisten we uiteindelijk het podium te behalen in een magisch seizoen."

Sainz maakte in 2021 de overstap van McLaren naar Ferrari en versloeg direct Charles Leclerc in de rangschikking. "Dit is mijn eerste seizoen met Ferrari en P5 uiteindelijk in het kampioenschap."

Als laatste werd hem gevraagd over de behaalde titel van oud-teamgenoot Max Verstappen. Sainz zei hierover: "Ik denk dat degene die deze race gewonnen heeft, het ook echt verdiend heeft."

Sainz en Verstappen reden in 2015 en 2016 samen voor Scuderia Toro Rosso (nu AlphaTauri) en probeerden zich daar in de kijker te rijden bij de hoofdmacht. Uiteindelijk kreeg de Nederlander een stoeltje bij het hoofdteam.

Sainz verliet in 2017 de Red Bull-familie en ging tussentijds naar Renault. In 2019 verkaste Sainz naar McLaren en reed twee seizoenen voor de renstal uit Woking.