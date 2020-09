Max Verstappen adviseert Pierry Gasly niet terug te keren bij Red Bull Racing

Max Verstappen reed vorig jaar bij Red Bull Racing in 2019 samen met Pierre Gasly. De Fransman startte het seizoen naar de Nederlander maar werd na 12 races aan de kant gezet door Red Bull en teruggeplaatst naar Toro Rosso. Zijn prestaties waren ondermaats en hij kon de druk van het werken in een topteam niet aan, zo gaf Helmut Marko aan.

Na zijn overwinning in Italië vorige week doemen de verhalen weer op om hem te wisselen met de huidige teamgenoot van Max Verstappen. Alexander Albon was vorig seizoen degene die Gasly verving maar ook de Thaise-Brit lukt het niet om het niveau van de Nederlander te matchen.

Intimiderende houding

Max Verstappen heeft een duidelijk mening en hem werd gevraagd wat hij ervan vindt als Gasly terug zou komen naar Red Bull als teamgenoot. De 22-jarige Nederlander adviseert Gasly: "Iedereen kan terugkomen en het opnieuw proberen, maar ze zullen niet slagen om mij te verslaan. Als ik Pierre was zou ik lekker bij AlphaTauri blijven."

Als dat arrogant of intimiderend klinkt, is het niet opzettelijk. Als één van de populairste coureurs van de Formule 1 en beschouwd als erfgenaam van de zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes, geniet Verstappen van de beste behandeling bij zijn team. Red Bull Racing is helemaal ingericht op Max Verstappen die duidelijk de coureur is die het kampioenschap moet binnenhalen.

Geen kampioenschap

Zijn schokkende overwinning op Monza vorige week zondag leidde tot speculatie over een nieuwe overstap, maar Verstappen suggereerde dat Red Bull andere prioriteiten heeft in de strijd met het dominante team van Mercedes.

Max Verstappen zegt dat het niet echt uitmaakt of hij een sterke teamgenoot heeft of niet: "Op dit moment vechten we sowieso niet voor het kampioenschap, dus het maakt niet echt uit."