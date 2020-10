De drie opties die de Red Bull-teams hebben voor het 2022-seizoen

Deze week maakte Honda bekend het Formule 1-avontuur na het 2021-seizoen erop zit voor de motorfabrikant. De Japanners gaan Red Bull Racing en AlphaTauri dus verlaten. Een vervangende motorleverancier is nog niet gevonden.

Het team van Red Bull Racing heeft drie opties, waarvan er eentje niet echt te doen lijkt. De eerste optie is kiezen voor Renault die verplicht zijn te leveren aan Red Bull, omdat hun de leverancier zijn met de minste klantenteams. Tenzij Renault een team van Ferrari weet af te pakken, dan moeten zowel Ferrari als Renault één van de twee teams voorzien van een motor. Het AlphaTauri, voorheen Toro Rosso, reed al eerder met een Ferrari-krachtbron en Red Bull Racing al eerder met een Renault. Nou lijkt deze optie voor de hand liggend, maar Renault en Red Bull hebben hun relatie met ruzie beëindigd, dus lijkt een nieuwe deal is niet gemakkelijk gemaakt. De fabrikant heeft veel commentaar gehad van Red Bull op haar krachtbron, desondanks hebben ze zelf aangegeven wel open te staan voor een nieuwe samenwerking, al is dat voor Red Bull anders.

Porsche als optie twee

De tweede optie is kiezen voor de Volkswagen Groep, die interesse hebben om motorleverancier te worden in de Formule 1. Al is er dan wel een probleem. Volkswagen wil dan samen met Porsche in de koningsklasse van de autosport stappen, maar kan pas een motor leveren in 2026, wat natuurlijk te laat is. Dan komen ook de nieuwe motorreglementen weer, ideaal om dan in te stappen. In de tussentijd kan de Britse formatie kiezen voor de Renault-krachtbron (en de Ferrari-krachtbron). De CEO van Porsche, Herbert Diess, toonde eerder al op zijn LinkedIn-pagina interesse in de koningsklasse. Opmerkelijk daarbij is dat Porsche actief is in de Formule E maar dat Diess publiekelijk verkondigde de Formule 1 aantrekkelijker te vinden. “Ik vind persoonlijk dat we moeten doorgaan met racen. De Formule 1 zal klimaatneutraal worden door het gebruik van synthetische brandstoffen. De Formule 1 is een stuk opwindender, leuker en interessanter dan de Formule E”, schreef de CEO van Porsche in augustus op zijn account. “Ik vind persoonlijk dat we moeten doorgaan met racen. De Formule 1 zal klimaatneutraal worden door het gebruik van synthetische brandstoffen. De Formule 1 is een stuk opwindender, leuker en interessanter dan de Formule E.”

Uit de Formule 1 stappen

De laatste optie is kiezen om uit de Formule 1 te stappen, dan heb je natuurlijk helemaal geen motor nodig. Alleen heeft de Formule 1 dan wel een probleem. Er moeten reglementair 16 auto’s minimaal op de grid staan. Met Red Bull Racing en AlphaTauri als een van de twintig bolides op de huidige grid, zullen er dan vier afvallen. Hiermee kom je op zestien bolides. Als er dan eentje niet kan starten, heb je reglementair al geen Grand Prix meer die meetelt voor het kampioenschap.

Andere opties zijn er namelijk niet. Oude fabrikanten als Ford, Toyota en BMW hebben openlijk al nee gezegd tegen de Formule 1. Mercedes wil geen motoren leveren, omdat het dan het eigen team bedreigd. De Duitse fabrikant hoeft geen motoren te leveren, omdat het al genoeg klantenteams heeft. Deze optie valt dus ook af voor de teams van de energiegigant.