AlphaTauri bedankt Honda voor samenwerking

Franz Tost zegt dat Scuderia AlphaTauri Honda bedroefd is door het nieuws dat Honda zich eind 2021 zal terugtrekken uit de Formule 1, maar dat ze hard zullen werken om een ​​nieuwe motorleverancier te vinden voor 2022 en daarna.

Teambaas Tost hield toezicht op de komst van Honda toen het team in 2018 Scuderia Toro Rosso was, en ze hebben veel succes gehad in zowel 2019 als 2020, met podiumplaatsen voor zowel Daniil Kvyat als Pierre Gasly vorig jaar en de verrassende maar bijzondere overwinning voor Gasly tijdens de Italiaanse Grand Prix van dit jaar.

Tost zegt dat hij ervan overtuigd is dat het partnerschap zal blijven bloeien en groeien gedurende de rest van het huidige seizoen en tijdens het seizoen 2021. Hoewel hij teleurgesteld is door het nieuws van hun aanstaande vertrek, begrijpt hij de reden erachter.

Dankwoord aan Honda

De Oostenrijkse teambaas: "Scuderia AlphaTauri en Honda hebben een zeer goede en professionele relatie opgebouwd sinds we in 2018 begonnen samen te werken. We hebben de afgelopen jaren samen veel succes gehad, een race gewonnen en twee keer op het podium geëindigd, met een tweede en een derde plaats."

"Het is jammer dat Honda heeft besloten hun inzet in de Formule 1 stop te zetten, omdat de prestaties van hun Power Unit constant en flink zijn verbeterd om in korte tijd een van de beste motoren op de grid te worden, sinds ze terugkeerden naar de sport. Ik ben ervan overtuigd dat we samen dit seizoen en volgend jaar sterke resultaten zullen blijven behalen in de resterende races."

"We respecteren zeker de reden achter Honda's beslissing om zich te concentreren op milieu-initiatieven en te streven naar de realisatie van koolstofneutraliteit. Iedereen bij Scuderia AlphaTauri wenst hen het beste bij het bereiken van al hun doelen en een succesvolle toekomst. We willen Honda oprecht bedanken voor de vruchtbare samenwerking, we hebben echt genoten van elke dag dat we hebben samengewerkt. Het zal niet eenvoudig zijn om een ​​motorpartner als Honda te vinden, maar we gaan natuurlijk alle mogelijkheden bekijken om vanaf 2022 de beste oplossing te vinden."