Pierre Gasly werkt hard voor terugkeer naar Red Bull Racing

Pierre Gasly zegt zijn kans te grijpen als hij de mogelijkheid krijgt om terug te keren naar Red Bull Racing. Halverwege vorig seizoen stond de Fransman onder grote druk toen hij naast Max Verstappen worstelde bij het Oostenrijkse team. Hij werd teruggezet naar Toro Rosso, maar nu is het zijn vervanger, Alex Albon, die erg worstelt met vertrouwen en ook snelheid tekort komt bij het topteam.

Sky Italië vroeg hem op de man af of hij terug zou willen keren in het stoeltje bij Red Bull Racing naast Max Verstappen. De Fransman reageert politiek correct: "Mijn doel is om snel te rijden en resultaten te behalen. Ik wil vechten voor het podium. Red Bull Racing? Het is niet aan mij om te beslissen, maar ik werk eraan om de kans te grijpen."

De 24-jarige Gasly geeft toe dat hij momenteel floreert bij Alpha Tauri. "Het is duidelijk dat mijn doel als coureur is om te vechten voor het podium en de overwinningen. Ik heb dat in de andere categorieën gedaan en ik wil het opnieuw doen. Ik moet pushen en resultaten boeken en de kansen grijpen die komen."

Terugkeer Red Bull Racing

Even later komt hij toch weer terug op de vraag van eerder en geeft hij ook aan dat het niet alleen gaat om hard rijden maar ook ligt aan de politiek in de Formule 1: "Het is duidelijk niet aan mij om de beslissing te nemen, het zijn de mensen die leiding geven bij Red Bull die de prestaties evalueren. Dan is er de politiek, waar ik niet te veel aandacht aan wil besteden.

"Maar ik geloof wel dat door altijd te pushen, er kansen zullen komen. Ik wil elk weekend mijn potentieel laten zien."