Sainz: "Gelijk duidelijk dat Max Verstappen buitengewoon begaafd was"

Zijn debuutseizoen aan de zijde van Max Verstappen heeft het zelfvertrouwen van Ferrari-coureur Carlos Sainz een behoorlijke opkikker gegeven. De Spanjaard debuteerde in 2015 gelijktijdig met Verstappen namens Scuderia Toro Rosso in de Formule 1. Verstappen scoorde dat jaar 49 punten voor het opleidingsteam van Red Bull, Sainz verzamelde achttien punten.

Sainz bekent in Corriere dello Sport dat het talent van Verstappen direct zichtbaar was. "Het was gelijk duidelijk dat Max buitengewoon begaafd was. Dat ik me met hem heb kunnen meten en hem af en toe heb weten te verslaan gaf me het vertrouwen om door te gaan in de Formule 1, ik wist dat ik hier thuis hoorde. Het gaf me het gevoel dat ik het tegen een ieder op dit niveau op kan nemen."

Na periodes bij Renault en McLaren is de Spanjaard nu bij Ferrari beland. "Sommige mensen zeggen dat de huidige line-up van Ferrari te jong is", aldus Sainz. "Maar ik ben 26 jaar en ben begonnen aan mijn zevende jaar in de Formule 1, dus waar hebben we het over? Ik beschik over de vaardigheden om het team terug te brengen naar een winnende positie en Charles Leclerc heeft zich ook al lang en breed bewezen. Twee jonge rijders zorgen juist voor meer energie."

Zijn dienstverband bij de Scuderia begon solide met een achtste plaats in Bahrein. "Het was een goed begin, maar dan heb ik het meer over het gevoel dan over het resultaat. Als achtste over de meet komen is niet zo speciaal, maar ik had niet verwacht dat ik me zo snel aan het team en de auto aan zou passen. Ik was in staat om gelijk snel te gaan, maar nu wil ik veel meer", besluit Sainz.