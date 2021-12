Teamplayer Perez valt niet bij iedereen in de smaak: "Nul sportiviteit!"

Sergio Perez speelde een belangrijke rol tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. De Mexicaanse Red Bull-coureur ging het gevecht met Lewis Hamilton aan en verdedigde alsof zijn leven er vanaf hing. Dankzij zijn harde werk kon teamgenoot Max Verstappen het gat dichtrijden.

De acties van Perez leverde wereldwijd veel lof op. Hij bewees zijn team immers voor de tweede keer in het weekend een belangrijke dienst. Ook journalist Will Buxton genoot van het gevecht. Op Twitter was de verslaggever zeer lyrisch en complimenteerde hij Perez.

Voormalig Formule 1-coureur Sébastien Bourdais was hier echter niet van gediend. De Fransman reageerde woest op de Tweet van Buxton. Hij had overduidelijk een andere mening: "Ik dacht dat je van racen hield, dit was echt bullshit. Ik kan niet begrijpen dat Perez blij is met zichzelf en ik kan ook niet begrijpen dat mensen applaudisseren voor wat hij deed."

I thought you loved racing, that was BS. I can't begin to understand how Perez can be happy with himself and how people applaud him for what he did.

Purposely slowing down and using every dirty trick to impede Hamilton. Zero sportsmanship, from the whole team really.