Pierre Gasly: "Max Verstappen heeft talent dat niemand anders heeft"

Max Verstappen debuteerde in 2015 in de Formule 1 en sindsdien heeft hij al veel laten zien. Verstappen reed vorig jaar naast Pierre Gasly, maar door mindere prestaties van de Fransman, werd hij teruggezet naar Toro Rosso. Max Verstappen is volgens hem de meest talentvolle en misschien wel beste coureur op de grid van 2020.

De Red Bull Racing-coureur was vorig seizoen de meetlat voor Gasly, maar niet alleen voor Gasly ook voor Lewis Hamilton, die Verstappen het aardig moeilijk maakte. De Fransman, die de eerste seizoenhelft naast Verstappen bij Red Bull Racing reed, is van mening dat Max Verstappen veel talent heeft. "Hij is een van de meest getalenteerde, zo niet de beste coureur van het veld in 2020", vertelde hij aan Auto Bild.

Talent dat niemand anders heeft

Volgens de jonge coureur heeft de 22-jarige Limburger veel talent in huis, wat anderen niet hebben. “Hij heeft meer dan één keer aangetoond dat hij dingen kan doen die vele anderen niet kunnen. Ik weet zeker dat hij op een dag wereldkampioen zal worden."

Gasly en Verstappen kennen elkaar al langer, de twee reden vroeger in hun karttijd vaak tegen elkaar, dat kan de Fransman zich goed herinneren. "Ik heb slechts twee jaar ervaring in de Formule 1, maar ik heb heel veel met hem gestreden in de karting. Het is nu aan mij om te bewijzen dat ik in de toekomst met hem kan blijven vechten, ook voor kampioenschappen."

Terugkeer naar Red Bull Racing?

Na de zomerstop moest de Fransman naar Toro Rosso, waar het stukken beter ging. Het hoogtepunt kwam in Brazilië; hij pakte daar de tweede plaats na een mooi gevecht met Lewis Hamilton. Over een terugkeer naar Red Bull Racing wil hij het voorlopig echter nog niet hebben: "Het is te vroeg om het daar over te hebben."