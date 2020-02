Vandaag viert Takuma Sato zijn 43ste verjaardag, dus wij grijpen de kans om terug te blikken op de tijd dat de Japanner testte voor Scuderia Toro Rosso, in een poging een zitje te veroveren bij het opleidingsteam van Red Bull.

De Formule 1-toekomst van Sato was in 2008 in gevaar. Super Aguri trok vroeg in het seizoen de stekker uit haar F1-programma, waardoor hij zonder stoeltje kwam te zitten. Voor zijn periode aldaar racete Sato voor Jordan (2002) en BAR (2003-2005). Een keer stond hij op het podium: bij de Amerikaanse GP van 2004. In 2007 behaalde Sato voor Super Aguri twee top 8-finishes, wat het team haar enige punten opleverde in ruim twee F1-seizoenen.

Sato kreeg een kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen toen hij testdagen aangeboden kreeg bij Toro Rosso in 2008. Het werd duidelijk dat er een stoeltje vrij zou komen bij het team voor 2009, maar wel moest hij af zien te rekenen met Sebastien Buemi. Sebastian Vettel promoveerde in 2009 naar Red Bull Racing als vervanger van David Coulthard, die zijn F1-carrière afsloot. Sébastien Bourdais zou waarschijnlijk blijven bij Toro Rosso.

In totaal vijf testdagen voor Sato

Zijn eerste test voor Toro Rosso werkte Sato op 18 september 2008 af op Jerez in de Toro Rosso STR3. Zijn snelste tijd na 49 ronden was 1:19.574, 1,5 seconden langzamer dan Vettel in de Red Bull. Op 17 november volgde een nieuwe test. De in Tokio geboren coureur zou twee dagen op rij in actie komen voor Toro Rosso, deze keer op het Circuit de Catalunya.

Op de 17de eindigde Sato bovenaan de ranglijst: na 121 ronden was zijn snelste ronde een 1:20.763. Rivaal Buemi reed die dag de tweede tijd. Sato, Buemi en Bourdais waren de belangrijkste gegadigden voor de zitjes bij Toro Rosso, maar er werd ook gekeken naar andere namen. Rubens Barrichello was een van hen, maar hij zou uiteindelijk in 2009 voor kampioen Brawn GP rijden.

Een dag later zat Sato weer achter het stuur van de STR3: na 79 ronden was zijn beste tijd een 1:20.017, waardoor hij achter Vettel de tweede tijd reed. Op 19 december kwam Buemi en Bourdais weer in actie. Vettel was wederom de snelste man, terwijl Bourdais op P2 naast Vettel de enige was die onder de 1 minuut en 20 seconden dook. Buemi reed de derde tijd.

In december 2008 testte Sato voor het laatst voor Scuderia Toro Rosso, wederom op Jerez. Buemi, een product van Red Bull's opleidingsprogramma, reed drie dagen en was in iedere sessie de snelste. Sato testte twee dagen en zijn 1:17.520 van 11 december was met afstand zijn snelste ronde bij de test.

Sato valt buiten boot, maar vindt onderdak in IndyCar

Na de jaarwisseling maakte Toro Rosso echter bekend dat Buemi het eerste zitje kreeg bij Toro Rosso voor het seizoen 2009, terwijl Bourdais een maand later bevestigd werd door het team. Zodoende wist Sato geen zitje te vinden voor het seizoen 2009, maar in 2010 keerde hij terug in de autosport. Hij maakte de oversteek naar de Verenigde Staten voor een carrière in de IndyCar, waar hij ook vandaag de dag nog actief is.

In de Verenigde Staten boekte Sato ook zijn grootste succes als coureur. Nadat hij in zijn Formule 3-tijd al prestigieuze races in Macau en Zandvoort won, volgde in mei 2017 de absolute kroon op zijn carrière. Sato wist op 40-jarige leeftijd de Indianapolis 500 te winnen en was daarmee de eerste Japanner die dat voor elkaar kreeg.

Hoewel Sato een prachtige carrière achter de rug en lijkt nog altijd niet klaar met racen, maar de timing, die echter buiten zijn controle licht, was misschien wat ongelukkig: als hij tien jaar later was geboren, waren zijn kansen op een zitje bij Toro Rosso een stuk groter geweest. Het Italiaanse team rijdt sinds 2018 met Honda-motoren, het merk waaraan Sato al sinds 2001 verbonden is.

