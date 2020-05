Carrière Carlos Sainz loopt parallel aan die van Fernando Alonso

Overal waar Carlos Sainz komt, treedt hij in de voetsporen van Fernando Alonso. Niet alleen omdat beiden van Spaanse komaf zijn, maar ook omdat Sainz letterlijk hetzelfde carrièrepad volgt als zijn illustere landgenoot. Zijn transfer naar Ferrari aan het einde van dit jaar is een volgende parallel met Alonso, die zelf van 2010 tot en met 2014 voor de Scuderia uitkwam.

Het begin

Alonso debuteerde in 2001 in de Formule 1 bij Minardi. Die Italiaanse renstal werd in 2005 verkocht aan Red Bull, dat het team omdoopte tot Scuderia Toro Rosso. De equipe moest gaan dienen als opleidingsteam voor jonge talenten. Toro Rosso is ook het team waar Sainz in 2015 zijn eerste stappen in de Formule 1 zette, aan de zijde van teamgenoot Max Verstappen.

Terwijl Verstappen na een dik jaar promoveerde naar Red Bull Racing, bleef Sainz tot begin oktober 2017 aan opleidingsteam Toro Rosso verbonden. Toen maakte de Spanjaard de overstap naar Renault. Alonso was hem ook daar voor gegaan. Nadat hij in 2001 ervaring had opgedaan bij Minardi, testte hij een jaar lang voor Renault voordat hij in 2003 een racestoeltje kreeg.

Het vervolg

Na twee wereldtitels in 2005 en 2006 verhuisde Alonso naar McLaren. Door geruzie met de teamleiding over zijn rol binnen de renstal bleef het voor de tweevoudig kampioen beperkt tot één jaar, maar ook Sainz ging na Renault bij McLaren aan de slag. Hij verkaste begin 2019 naar de Britse renstal en blijft tot eind 2020 aan de equipe uit Woking verbonden, waarna hij zich aansluit bij Ferrari.

Het carrièreverloop van de twee Spanjaarden vertoont dus opvallende gelijkenissen, maar daarmee houdt de vergelijking ook op. Alonso wist in zijn tweede volledige seizoen in de Formule 1 al zijn eerste overwinning te boeken, terwijl Sainz pas vorig jaar zijn eerste podiumplek behaalde. En als het verleden een voorbode is van de toekomst, dan keert Sainz na zijn periode bij Ferrari terug naar McLaren, net als Alonso.