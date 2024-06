Montoya vergelijkt Verstappen dominantie met Hamilton

Max Verstappen is ook dit jaar dominant in de Formule 1. Ondanks dat de concurrentie dichterbij is gekomen, blijft Verstappen wel winnen. Juan Pablo Montoya heeft hier geen problemen mee, en hij vergelijkt de situatie van Verstappen met die van Lewis Hamilton.

Verstappen begon oppermachtig aan het huidige seizoen. Hij won alleen niet in Australië, en eenmaal aangekomen in Europa waren alle ogen op hem en Red Bull Racing gericht. Red Bull verloor echter hun grote voorsprong, en ze zagen de concurrentie naderen. Verstappen hield het hoofd koel en in Imola en in Canada leidde hij Red Bull naar de overwinning. Kenners wijzen dan ook meer naar Verstappen dan naar zijn RB20.

Verstappen is dus nog steeds dominant, al is zijn voorsprong veel minder groot dan voorheen. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya krijgt in een interview met Formule 1 Magazine de vraag of Verstappens dominantie slecht is voor de sport: "Het is hetzelfde als toen toen Lewis Hamilton elke race won, terwijl hij nog wel een competitieve teamgenoot had. Mercedes koos er toen bewust voor om competitief te zijn met beide auto's, Red Bull heeft nu duidelijk een andere strategie. Als team kan ik me voorstellen dat het intern voor rust zorgt, vanuit fanperspectief geef je waarschijnlijk de voorkeur aan de aanpak van Mercedes. Toen had je nog strijd en drama op de baan tussen hen."