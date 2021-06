Verwijten van voormalig Red Bull-coureur: "Helmut Marko begon mij uit te schelden"

Christian Horner is geen vriendelijke kerel, als we voormalig Red Bull-coureur Jaime Alguersuari moeten geloven. Eind 2011 verloor de toen pas 21-jarige Jaime Alguersuari zijn stoeltje bij Toro Rosso en vertrok hij uit de Formule 1 - en uiteindelijk definitief uit de autosport.

De Spanjaard bouwde een carrière op in de elektronische muziek als DJ, maar keert nu op 31-jarige leeftijd, terug op de circuits in de Europese en wereldkampioenschappen karting.

Scheldpartij Helmut Marko

Alguersuari herinnerde zich zijn beslissing om te stoppen met racen en zei tegen La Gazzetta dello Sport: "Ik voelde me niet goed. Ik leefde met te veel stress, wrok en haat tegen Red Bull en het Formule 1-systeem in het algemeen. Ik had een verandering in mijn leven nodig."

Alguersuari herinnerde zich een typische scheldpartij van Helmut Marko en zei tegen de Italiaanse sportkrant: "Hij begon te schreeuwen en schelden. Ik heb geprobeerd om dingen rustig uit te leggen, maar als iemand zich gedraagt als een muur komt het geluid gewoon terug."

Alguersuari zei echter dat hij eigenlijk een goede relatie had met Marko en is zowel hem als Red Bull 'dankbaar' voor de mogelijkheid om in de Formule 1 te racen.

Horner niet vriendelijk

Wat betreft de andere twee grote mannen bij Red Bull, Christian Horner en Adrian Newey, heeft de Spanjaard weinig positiefs te zeggen.

"Bij Horner was er totaal geen sprake van een 'relatie'. Hetzelfde gold voor Adrian Newey. Zelfs op het circuit was Christian niet zo'n vriendelijk type."

Toen hem werd gevraagd of hij nog steeds graag naar de moderne Formule 1 kijkt, gaf Alguersuari toe: "Eerlijk gezegd, nee. Ik zou graag terug willen naar het verleden, toen de auto's weinig grip, minder downforce en zuigende motoren hadden. Een beetje zoals 2003-2004. Maar ik begrijp ook dat de tijden zijn geëvolueerd."