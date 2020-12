Lauda voor Verstappen bij Red Bull tekende: "Hoeveel heeft Marko geboden?"

De driedelige documentaire 'Whatever It Takes' biedt een zeldzame inside look in het persoonlijke leven van Max Verstappen. Ook wordt er uitvoerig verteld over hoe de Nederlander ooit de jongste Formule 1-debutant ooit werd.

Het feit dat Max Verstappen al op 17-jarige leeftijd kon debuteren in de koningsklasse van de autosport was een samenwerking tussen vader Jos Verstappen, manager Raymond Vermeulen en Helmut Marko - de adviseur van Red Bull Racing. Nu, inmiddels zeven jaar later, begint Verstappen aan zijn zevende volledige seizoen in de Formule 1. En hij is slechts 23 jaar oud.

"Toen het bekend was dat Max voor Toro Rosso zou uitkomen in 2015, was hij daarvoor al benaderd door Lotus, McLaren en Ferrari", zo vertelt manager Raymond Vermeulen. "Red Bull Racing was nog veel eerder betrokken - je merkte echt dat Max al op de radars was van verschillende junior-programma's. Dat was voor ons een bevestiging dat Max écht een klasse apart was."

In de documentaire neemt Jos Verstappen vervolgens het woord over van Raymond Vermeulen. "De maandag na het race-weekend op de Norisring (waar Verstappen alle drie de races won) belde Helmut Marko mij", zo vertelt Verstappen senior. Volgens Jos zei Helmut het volgende over de telefoon: "Max 'was in a class of his own' aldaar, en dat maakte een enorme indruk over me, en uiteindelijk heeft dat weekend me ook overgehaald", aldus Marko. "We hadden het over een stap naar de Formule 2, of GP3."

Echter, Marko was van mening dat er snel geschakeld moest worden, en dat Max zijn talent nog veel beter van pas kon komen in de Formule 1. Marko vertelt vervolgens dat hij Jos opbelde met het nieuws dat hij alles moest vergeten waar ze het over hebben gehad, omdat de Formule 1 op de planning stond. "Ik denk dat ik de hele minuut daarna geen geluid uit hem heb horen komen", zo herinnert Marko zich.

Tijdens een Formule 1-weekend op Hockenheim begonnen de eerste gesprekken plaats te vinden tussen de Verstappen-familie en verschillende partijen binnen de Formule 1. "Toen we de Red Bull-hospitality uitkwamen belde Niki Lauda mij. Hij zei: "Ik zie dat je hier met Max bent, zou ik even met jullie kunnen spreken?"

Jos vertelt verder: "Dus, we liepen het Red Bull-gebouw uit, en vervolgens het Mercedes-gebouw in. Daar zaten Niki Lauda en Toto Wolff."

Lauda vroeg toen meteen aan Jos wat Red Bull hun zojuist had aangeboden. "Twee jaar bij Toro Rosso", zo vertelde Jos abrupt.

"Mercedes was ook zeker geïnteresseerd, maar zij konden niet beloven dat Formule 1 direct in het vooruitzicht stond, dus de keuze was vrij makkelijk", zo concludeert Jos.