Marko onthult: "Vroegen ons af of Toro Rosso het betere team was"

Het Oostenrijkse bedrijf Red Bull is de eigenaar van de Formule 1-teams van Red Bull Racing en AlphaTauri. Red Bull Racing is het absolute topteam, de renstal is momenteel de sterkste in het wereldkampioenschap en jaagt met Max Verstappen op de wereldtitel. Helmut Marko geeft echter aan dat het tweede team bijna het topteam was geworden.

Red Bull Racing is sinds 2005 actief in de koningsklasse van de autosport. Eén jaar later kwam daar het toenmalige Toro Rosso bij. De Italiaanse renstal fungeert als de zusterrenstal van Red Bull en is de plek waar de talenten uit de Red Bull Junior-ploeg zich kunnen laten zien. Het team heet inmiddels AlphaTauri en presteert momenteel niet naar wens en staat allerlaatste in het constructeurskampioenschap

In het verleden was dat wel anders. Toen Sebastian Vettel in 2008 namens Toro Rosso de Italiaanse Grand Prix won, had Red Bull Racing nog geen race gewonnen. Teamadviseur Helmut Marko legt aan ORF uit wat er toen gebeurde: "Je had de motorsituatie toen Toro Rosso won in Monza. We wonnen daar met de sterkere Ferrari-motor. We vroegen ons toen af of we Red Bull Racing wel nodig hadden en of Toro Rosso het betere team was. Vettel was toen de coureur, maar hij had al een Red Bull-contract voor 2009. Er waren zeker interne gevechten over wie er mocht gaan heersen."