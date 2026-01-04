user icon
icon

Tost onthult vier eigenschappen die Verstappen een F1-wereldkampioen maken

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Tost onthult vier eigenschappen die Verstappen een F1-wereldkampioen maken

Franz Tost was jarenlang de teambaas van Toro Rosso, het opleidingsteam van Red Bull. In 2006 verscheen het team voor het eerst op de grid en vanaf dat moment stond Tost al aan het roer.

Hij bleef tot en met 2023 actief als teambaas, waarna hij werd opgevolgd door Laurent Mekies. In zijn tijd bij Toro Rosso en AlphaTauri werkte Tost samen met meerdere grote talenten, waaronder Sebastian Vettel en Max Verstappen. Samen zijn zij goed voor maar liefst acht wereldtitels in de Formule 1.

Meer over Max Verstappen <b> Officieel: </b> Verstappen tekent belangrijke deal met Mercedes

Officieel: Verstappen tekent belangrijke deal met Mercedes

24 dec 2025
 Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

29 dec 2025

Welke vier eigenschappen heeft een wereldkampioen?

Tost wordt geciteerd door Motorsport: "Met kampioenen is het in mijn optiek altijd hetzelfde verhaal. Sebastian en Max zijn in dat opzicht ook best vergelijkbaar. Mensen hebben mij vaak gevraagd 'wat is nou het verschil tussen die kampioenen en andere coureurs?' Voor mij zijn dat enkele vaste dingen. Ten eerste is Max een van de meest getalenteerde coureurs waar ik ooit mee heb samengewerkt, en hetzelfde geldt voor Sebastian."

Volledige focus op de sport

Volgens Tost is focus de tweede cruciale factor: "Ze moeten honderd procent gefocust op hun job zijn. Mensen onderschatten deze factor altijd, maar het is enorm belangrijk. Ze leven voor de Formule 1. Het is in alles hun passie en dat kunnen ze jaar in, jaar uit opbrengen. Dat laatste is extreem belangrijk: het echt kunnen leven voor de sport", zo legt Tost de eerste twee factoren uit.

Discipline als sleutel tot succes

De derde eigenschap die Tost noemt, is discipline: "Mensen onderschatten ook altijd hoe belangrijk discipline is. Dat geldt voor iedere baan, maar in het bijzonder voor de Formule 1. Met discipline bedoel ik niet alleen op tijd komen voor afspraken en dat soort praktische dingen. Het gaat ook om discipline in de auto. Dat je als coureur in de beslissende ronde van de kwalificatie niet later gaat remmen dan normaal bijvoorbeeld", legt Tost uit.

"Dat is niet makkelijk, omdat de druk er tijdens de kwalificatie vol op staat en iedereen net iets later wil remmen dan normaal. Maar als een coureur dat doet, gaat het vaak mis. Dat zijn belangrijke leermomenten voor een talent. Ook in dat opzicht moet je discipline opbrengen. In een race van zestig ronden moet je eveneens het besef hebben: ik hoef nu nog geen risico te nemen, de kans komt later wel."

Nieuwsgierigheid en leergierig

Over het allerlaatste punt dat Tost heeft vertelt hij dat je heel nieuwsgierig en leergierig moet zijn: "Daarmee bedoel ik dat die coureurs hun concurrenten en teamgenoten vaak heel goed bestuderen. Ze weten precies wat hun sterke en zwakke punten zijn. Nog belangrijker is dat ze zichzelf goed bestuderen. Ze zijn kritisch op zichzelf, ook al laten ze dat in de pers niet zien en vertellen ze het niet aan anderen. Maar voor zichzelf weten ze precies 'wat ik vandaag heb gedaan, was verkeerd en moet ik niet meer doen'. Vervolgens doen ze het ook niet meer. Deze punten zijn volgens mij de belangrijkste eigenschappen van een kampioen."

F1 Nieuws Max Verstappen Sebastian Vettel Franz Tost Scuderia Toro Rosso Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 41.688

    En ook niet onbelangrijk, hij beschikt over een winnaarsmentaliteit to the max!

    • + 0
    • 4 jan 2026 - 15:09
    • Freek-Willem

      Posts: 6.570

      En eigenlijk moet er ook een 6e bij heb ik begrepen. En dat is een Brits paspoort.

      Alleen omdat andere niet op meer dan 4 eigenschappen komen is dat Britse paspoort voor Max niet doorslaggevend

      • + 0
      • 4 jan 2026 - 16:30

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Scuderia Toro Rosso
Scuderia Toro Rosso
Bekijk volledig profiel
show sidebar