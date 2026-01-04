Franz Tost was jarenlang de teambaas van Toro Rosso, het opleidingsteam van Red Bull. In 2006 verscheen het team voor het eerst op de grid en vanaf dat moment stond Tost al aan het roer.

Hij bleef tot en met 2023 actief als teambaas, waarna hij werd opgevolgd door Laurent Mekies. In zijn tijd bij Toro Rosso en AlphaTauri werkte Tost samen met meerdere grote talenten, waaronder Sebastian Vettel en Max Verstappen. Samen zijn zij goed voor maar liefst acht wereldtitels in de Formule 1.

Welke vier eigenschappen heeft een wereldkampioen?

Tost wordt geciteerd door Motorsport: "Met kampioenen is het in mijn optiek altijd hetzelfde verhaal. Sebastian en Max zijn in dat opzicht ook best vergelijkbaar. Mensen hebben mij vaak gevraagd 'wat is nou het verschil tussen die kampioenen en andere coureurs?' Voor mij zijn dat enkele vaste dingen. Ten eerste is Max een van de meest getalenteerde coureurs waar ik ooit mee heb samengewerkt, en hetzelfde geldt voor Sebastian."

Volledige focus op de sport

Volgens Tost is focus de tweede cruciale factor: "Ze moeten honderd procent gefocust op hun job zijn. Mensen onderschatten deze factor altijd, maar het is enorm belangrijk. Ze leven voor de Formule 1. Het is in alles hun passie en dat kunnen ze jaar in, jaar uit opbrengen. Dat laatste is extreem belangrijk: het echt kunnen leven voor de sport", zo legt Tost de eerste twee factoren uit.

Discipline als sleutel tot succes

De derde eigenschap die Tost noemt, is discipline: "Mensen onderschatten ook altijd hoe belangrijk discipline is. Dat geldt voor iedere baan, maar in het bijzonder voor de Formule 1. Met discipline bedoel ik niet alleen op tijd komen voor afspraken en dat soort praktische dingen. Het gaat ook om discipline in de auto. Dat je als coureur in de beslissende ronde van de kwalificatie niet later gaat remmen dan normaal bijvoorbeeld", legt Tost uit.

"Dat is niet makkelijk, omdat de druk er tijdens de kwalificatie vol op staat en iedereen net iets later wil remmen dan normaal. Maar als een coureur dat doet, gaat het vaak mis. Dat zijn belangrijke leermomenten voor een talent. Ook in dat opzicht moet je discipline opbrengen. In een race van zestig ronden moet je eveneens het besef hebben: ik hoef nu nog geen risico te nemen, de kans komt later wel."

Nieuwsgierigheid en leergierig

Over het allerlaatste punt dat Tost heeft vertelt hij dat je heel nieuwsgierig en leergierig moet zijn: "Daarmee bedoel ik dat die coureurs hun concurrenten en teamgenoten vaak heel goed bestuderen. Ze weten precies wat hun sterke en zwakke punten zijn. Nog belangrijker is dat ze zichzelf goed bestuderen. Ze zijn kritisch op zichzelf, ook al laten ze dat in de pers niet zien en vertellen ze het niet aan anderen. Maar voor zichzelf weten ze precies 'wat ik vandaag heb gedaan, was verkeerd en moet ik niet meer doen'. Vervolgens doen ze het ook niet meer. Deze punten zijn volgens mij de belangrijkste eigenschappen van een kampioen."