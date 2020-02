Pierre Gasly: "Ik ben beter voorbereid doordat ik meer ervaring heb"

Pierre Gasly rijdt dit jaar opnieuw voor een Red Bull-team. Vorig jaar begon de Fransman het seizoen met Red Bull Racing maar moest hij plaatsmaken voor Alexander Albon. De 24-jarige coureur uit Rouen legde het af tegen teamgenoot Max Verstappen en kon het niveau niet aan.

Helmut Marko niet onder de indruk van Gasly

Red Bull-adviseur Helmut Marko was niet onder de indruk van Pierry Gasly. In de tweede Netflix-serie Drive to Survive zitten beelden van het seizoen 2019 waarbij Helmut Marko met Christian Horner in gesprek is en in duidelijke taal aangeeft dat Gasly het niveau niet heeft en moet stoppen zichzelf af te zetten en vergelijken met Max Verstappen.

Terugkijken op 2019

Tijdens de presentatie van Alpha Tauri afgelopen vrijdag vertelde Gasly dat hij 2019 een interessant jaar vond: "Als ik kijk naar vorig jaar bleek dat een interessant jaar geweest te zijn in mijn carrière. Er is vorig jaar veel gebeurd, zowel op professioneel vlak als privéleven. Ik heb het gevoel dat ik groei en veel heb geleerd. Die tweede plaats met Toro Rosso in Brazilie was het tweede beste resultaat voor het team in 14 jaar in de Formule 1. Ik heb het seizoen op de best mogelijke manier af kunnen sluiten."

"Ik ben erg blij hoe de samenwerking is verlopen en kijk erg uit naar het nieuwe seizoen. Ik hoop dat we die kunnen beginnen zoals we 2019 zijn geëindigd."

Pierry Gasly begint dit jaar aan zijn derde seizoen in de Formule 1. Met twee jaar ervaring op zak denkt hij beter voorbereid te zijn ten opzichte van vorig jaar. De Alpha Tauri-coureur: "Ik denk dat we op de juiste weg zijn voor 2020 maar we zullen de testsessies af moeten wachten."

"Er valt altijd iets te leren. Dit is pas mijn derde seizoen in de Formule 1. Ik ben beter voorbereid dan vorig jaar, daarbij heb ik nu ook iets meer ervaring en dat helpt zeker."

