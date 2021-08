Carlos Sainz over talent Max en Lando: "Ben nooit langzamer geweest en heb ze vaak verslagen"

Ferrari-coureur Carlos Sainz heeft zich dit jaar nog niet kunnen bewijzen voor de Italiaanse renstal. De nieuweling bij het team heeft niet het idee dat het aan de snelheid ligt.

De Spanjaard meldde zich dit jaar bij de renstal in Italië om naast de getalenteerde Charles Leclerc te komen zitten. De coureur had hiervoor een aantal goede jaren achter de rug bij McLaren, na een aantal mindere jaren bij Red Bull en Renault. In tegenstelling tot Ferrari, die een blunderjaar hadden.

Maar Sainz was niet bang om aan de slag te gaan bij Ferrari, na een slecht 2020-seizoen van het team. Hij ging al eerder uitdagingen aan zoals naast Rookies Max Verstappen en Lando Norris de strijd aan te gaan en kwam naast de getalenteerde Nico Hulkenberg bij Renault.

Nooit slechter geweest

Hoewel hij misschien niet altijd in beeld was, was hij voor Verstappen en Norris onmisbaar als teamgenoot. De Spanjaard deed volgens Verstappen: “altijd het puinruimen”, zo vertelde de Nederlander ooit in een interview met Sky. Al was hij niet altijd zeker van zichzelf, twijfelen deed Sainz nooit en zo ook niet toen hij met Ferrari in contact kwam: "Op het moment dat je een Ferrari-contract tekent, moet het betekenen dat je iets goeds in je carrière hebt gedaan om dat stoeltje te krijgen. Ik heb me altijd echt gewaardeerd gevoeld door de teams waar ik voor gewerkt heb. Dus toen ik Toro Rosso verliet, toen ik Renault verliet, toen ik McLaren verliet en nu bij Ferrari, had ik het gevoel dat mensen me een hoge waardering gaven”, zo vertelt hij tegen TheRace.

"Elke keer dat ik in een Formule 1-auto ben gesprongen, maakt het niet uit of het met Max, met Nico, met Lando of met Charles was, ik heb niet het gevoel dat ik langzamer ben geweest dan zij of ik. Of beter gezegd, ik heb niet het gevoel dat ik niet kan evenaren wat zij doen. En ik heb ze heel vaak verslagen en ik heb ze in vrijwel elke kwalificatiesessie of elke race tot het uiterste kunnen drijven. Ik beschouw dat als positief. Ze helpen me om een betere coureur te worden en ik haal het positieve uit het teamgenoten zijn van deze jongens.”

"Dit geeft me ook vertrouwen, en het gaf me vertrouwen voordat ik bij Ferrari kwam, dat zelfs als ik het tegen Charles zou opnemen, ik nergens bang voor hoefde te zijn nadat ik teamgenoten was met Lando en Max”, zo gaf de coureur met nummer 55 toe.