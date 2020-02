James Key: "Renault bijna op hetzelfde niveau als Mercedes met hun motor"

De technisch directeur van McLaren zegt dat de Renault-motor dicht bij het niveau van Mercedes zit. Naast het Renault-team gebruikt ook McLaren sinds 2019 de motoren van de Franse fabrikant. Voorheen maakten Toro Rosso en Red Bull Racing ook gebruik van de motoren, maar na een slecht huwelijk stapten beide teams over op Honda.

Achterstand ingelopen

Sinds het hybride-tijdperk loopt Renault achter de feiten aan. Vrijwel vanaf het begin wordt er ieder jaar geroepen dat het de achterstand gaat inlopen op concurrenten Ferrari en Mercedes maar tot wanhoop van Red Bull Racing gebeurde dit ieder jaar niet. Dit zorgde voor veel frustraties bij de teams van Red Bull en uiteraard ook de coureurs die ermee reden.

Het bleken ieder jaar weer loze beloftes van de Franse fabrikant. Ondanks dat zegt James Key dat Renault niet ver van het niveau zit van Mercedes. De situatie is volgens hem flink verbeterd. Key: "We hebben gezien dat Ferrari een kleine voorsprong had op het vlak van de motoren. De Renault-motor was echter flink competitief en zat qua prestaties heel dicht bij Mercedes."

Niettemin stapt McLaren na het aankomende seizoen over op Mercedes-motoren voor 2021: "Na het debacle met Honda zijn we erg blij dat we Renault-motoren hebben. De positieve punten van 2019 waren onder andere de grote stap vooruit die we hebben gemaakt en de flinke verbetering van de snelheid op de rechte stukken. Daardoor waren wij met McLaren ook in staat om een grote stap vooruit te maken. De tijd dat de motoren veel van elkaar verschilden is nu echt voorbij. Alle motoren presteren nagenoeg hetzelfde op dit moment."