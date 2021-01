Tost over 2020: "Zege en overal snel, maar toch slechts zevende"

Scuderia Alpha Tauri-teambaas Franz Tost is enigszins teleurgesteld over het voorbije Formule 1-seizoen. Zijn renstal zorgde voor een daverende verrassing door de Grand Prix van Italië op Monza te winnen met Pierre Gasly en maakte over het algemeen een zeer degelijke indruk. Toch moest het opleidingsteam van Red Bull in het constructeurskampioenschap zes andere teams voor zich dulden.

Daar baalt Tost een beetje van. De Oostenrijker mikt steevast op een top vijf-klassering, ook voor 2021 weer. Het team behaalde in 2020 een recordaantal van 107 punten, het was onder de naam Scuderia Toro Rosso nooit eerder gelukt om de grens van honderd punten te doorbreken. Desalniettemin eindigde Scuderia Alpha Tauri een positie lager dan onder de vorige naam in 2019.

Dit tot ongenoegen van Tost. In zijn uitspraken tegenover F1-Insider.com sijpelt enige frustratie door. "Hoewel we vorig jaar een race hebben gewonnen en overal redelijk snel waren, zijn we toch slechts als zevende in het constructeurskampioenschap geëindigd. Dat toont aan hoe dicht het vanaf de derde plaats bij elkaar stond." Het verschil met de begeerde vijfde plek bedroeg 74 punten.

Voor komend seizoen zijn de tellers weer op nul gezet en zal Alpha Tauri een nieuwe poging wagen om de ambitie van Tost om door te dringen tot de top vijf te verwezenlijken. "We zijn goed gepositioneerd. Met Pierre Gasly hebben we iemand die bewezen heeft dat hij een race kan winnen. En Yuki Tsunoda is een veelbelovend talent waar we nog veel meer over gaan horen", aldus de teambaas.