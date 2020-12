Pierre Gasly: "Ik zou nu kans maken tegen Max Verstappen"

Pierre Gasly werd in 2019 halverwege het seizoen gedegradeerd naar Toro Rosso, het voormalige zusterteam van Red Bull Racing. De reden hiervoor was simpel, zijn prestaties waren te slecht. Zijn gemiddelde achterstand naar Max Verstappen in kwalificatie was meer dan een halve seconde, en vaak kon hij in de race niet de benodigde plekken goed maken. Als resultaat hiervan verving Alexander Albon de jonge Fransman halverwege het seizoen.

Echter, Pierre Gasly is inmiddels van mening dat - indien hij de juiste auto ervoor heeft - hij nu kans maakt tegen Max Verstappen in dezelfde auto. "Ik denk dat ik nu kans maak in dezelfde auto", aldus Pierre. "Maar in werkelijkheid is het veel gecompliceerder dan dat."

"Ik heb dit jaar laten zien dat ik het erg goed kan doen indien ik het juiste materiaal daarvoor heb, en ik zal alles op alles blijven zetten om wereldkampioen te worden - dat is nog steeds het doel."

"Bij Red Bull, in 2019, was het pas mijn tweede seizoen in de Formule 1, maar ik ben nu veel beter. Objectief gezien ben ik nu een veel betere coureur", zo vertelt Gasly verder.

"Mijn prestaties zijn constanter, en ik heb nu meer ervaring. Ik verwacht dan ook dat ik in 2021 nóg sterker kan zijn - maar er zijn nog steeds veel aspecten waar ik in kan verbeteren."