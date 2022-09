Alguersuari nuanceert uitspraken over Helmut Marko

Eerder vandaag verschenen er opvallende woorden van oud-coureur Jaime Alguersuari in het nieuws. De Spanjaard debuteerde halverwege 2009 op 19-jarige leeftijd in de Formule 1 voor het team van Toro Rosso. Zijn Formule 1-loopbaan was geen groot succes en hij was dan ook redelijk fel in de richting van Red Bull en adviseur Helmut Marko.

Alguersuari sprak zich uit tegenover El Confidencial waar hij aangaf soms nog te dromen over zijn Red Bull-tijd, de kritiek van Marko en wat dat met hem deed. De Spanjaard was niet mals en gaf aan dat hij soms het gevoel had dat Marko hem behandelde als een kind. Alguersuari gaf aan dat hij later in therapie was gegaan.

Alguersuari nuanceert vandaag echter zijn woorden uit het interview met El Confidencial. De Spanjaard sprak zich uit op Twitter. Hij was duidelijk in zijn nuance: "Ik ben zeer dankbaar dat ik hem ontmoette toen ik vijftien was. Helmut wat mijn leermeester en hij was altijd iemand die alles van mij vroeg. Dit is het juniorsysteem en het werkt."

Disicpline

Alguesuari, die tegenwoordig werkt als deejay, is eveneens van mening dat de harde lessen van Marko hem als mens hebben gevormd. "Ik heb niet genoeg woorden gebruikt om mijn dankbaarheid te uiten naar Red Bull en Helmut Marko. Ze hebben mij een discipline geleerd, een dedicatie en ze hebben mij geleerd om fucking hard te werken. Dat helpt mij om mijn andere doelen te bereiken, het helpt ook bij mijn muziek. Ik weet zeker dat ik nu niet zou zijn wie ik ben zonder Red Bull."

I want to clarify something reg. HELMUT MARKO. I am deeply thankful to have met him when I was 15, Helmut was my teacher and someone who always asked me to deliver to push and boost myself forward and beyond. This is the Junior team system and it works 1/1 — Jaime Alguersuari (@SquireMusic) ___Escaped_link_632dc58285f6c___