Pierre Gasly niet jaloers op Alex Albon ondanks nieuwe race engineer

Pierre Gasly zegt dat hij Red Bull ook vroeg om een ​​meer ervaren race engineer voordat hij halverwege vorig jaar werd teruggezet naar Toro Rosso (nu AlphaTauri). De druk op de opvolger van Gasly, Alex Albon, blijft toenemen terwijl de geruchten aanzwellen dat Sebastian Vettel samen met Max Verstappen voor Red Bull Racing rijdt in 2021.

Voor Silverstone degradeerde Red Bull de bestaande race engineer van Albon naar de fabriek en verving hem door de meer ervaren Simon Rennie, die races won in samenwerking met Mark Webber en Daniel Ricciardo.

Geen ervaring

Gasly bevestigde dat hij voorafgaand aan zijn degradatie naar Toro Rosso vorig jaar, Red Bull had gevraagd om een ​​meer ervaren ingenieur. De Fransman: "Ik heb daar vorig jaar ook om gevraagd. Ik zat nog maar een jaar in de Formule 1, dus ik had weinig ervaring. Ik wist dat ik snel was, maar ik had graag iemand naast me gezien die meer ervaring had. Iemand die, in tegenstelling tot mij, niet nieuw was in de Formule 1."

"Dat maakte het voor mij moeilijker, hoewel er meer redenen waren waarom we niet zo competitief waren als we hadden gehoopt. Ik ken die redenen en Red Bull ook. We weten allebei dat het beter had gekund, maar dat behoort nu tot het verleden. Blijkbaar krijgt Alex Albon nu wel een nieuwe rae engineer omdat ze denken dat het juist is om te doen."

Niet jaloers op Albon

Gasly staat erop dat hij blij is met zijn huidige stoeltje en daarom niet jaloers is op Albon: "Als coureur ben ik waarschijnlijk meer tevreden met waar ik nu ben, omdat ik het beste uit mezelf kan halen. Maar ik ben geen ander persoon."

Wat Albon betreft concludeerde hij: "Ik weet niet waarom Alex het moeilijk heeft, maar in vier races eindigde ik twee keer voor hem terwijl ik een langzamere auto heb."