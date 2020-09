Honda eerste fabrikant die met twee F1-teams wint in hybride tijdperk

De terugkeer van Honda in de Formule 1 verliep enkele jaren geleden alles behalve soepel. Met de gouden combinatie uit de jaren '90 hoopte Honda samen met McLaren op nieuw succes maar het werd achteraf een drama. De samenwerking eindigde dan ook snel waarna het op zoek ging naar een nieuwe partner.

Scuderia Toro Rosso, nu AlphaTauri, werd de nieuwe partner waarna ook Red Bull Racing zich verbond aan de Japanse fabrikant. Met Red Bull Racing heeft Honda al 4 overwinningen geboekt met Max Verstappen. De Nederlander won vorig jaar in Oostenrijk, Duitsland en Brazilië waarna hij dit jaar de 70th Anniversary Grand Prix won op Silverstone.

Record voor Honda

De verrassende overwinning van afgelopen weekend door Pierre Gasly bij de Italiaanse Grand Prix betekent dat Honda het enige motormerk is dat twee verschillende teams naar de overwinning heeft gebracht in het hybride tijdperk van de Formule 1.

De Formule 1 introduceerde vóór het seizoen van 2014 nieuwe reglementen op motorgebied. Sindsdien hebben alleen Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing overwinningen behaald. Mercedes en Ferrari worden voorzien door hun eigen fabrieksmotoren, terwijl Red Bull Racing gebruik maakte van Renault-motoren tot 2018, toen het overschakelde op Honda.

Gasly claimde zondag een verrassende overwinning op Monza, waarmee hij de eerste overwinning van AlphaTauri onder de nieuwe naam won, en de eerste sinds het team zich bij Honda had aangesloten.

Honda blij met samenwerking Red Bull Technology

Het was ook de 50ste race voor het partnerschap sinds de oprichting begin 2018. Toyoharu Tanabe van Honda zei in de Japanse media: "Wanneer teams en fabrikanten van motoren samenwerken, duurt het altijd even om aan elkaar te wennen en AlphaTauri is heel open geweest. Het team stond zowel technisch als administratief erg open voor ons."

"Aangezien de teamleden nog nooit de omgang met Japanners hadden meegemaakt en helemaal geen kennis van Japans hadden, zei AlphaTauri-teambaas Franz Tost: "We zullen samenwerken nadat we de Japanse cultuur hebben begrepen."

"Hij hielp ons vriendelijk, en de Japanse mensen, en ze spraken ook openlijk over technologie. Sinds vorig jaar werk ik met Red Bull samen via Red Bull Technology, maar het was Toro Rosso die er de basis voor legde. Dat is hoe ik erover denk en het is dankzij hen dat we hier nu zijn."