Daniel Ricciardo: "Ik had verwacht nu kampioen te zijn"

Daniel Ricciardo debuteerde in 2011 in de Formule 1. Hij begon het seizoen als testcoureur van Scuderia Toro Rosso maar stapte halverwege het seizoen in bij HRT. Vanaf 2012 begon Ricciardo dan echt aan zijn Red Bull-carrière op de hoogste tree van de autosportladder.

Na twee jaar Toro Rosso werd de Australiër in 2014 overgeheveld naar Red Bull Racing, waar hij direct een succesvol jaar kende. Dat goede debuutjaar, waarin hij meteen drie Grands Prix wist te winnen, zorgde er mede voor dat Sebastian Vettel vertrok bij het Oostenrijkse team.

Opmerkelijke transfer naar Renault

Na vijf seizoenen in dienst van Red Bull Racing vertrok hij naar Renault. Een opmerkelijke transfer die vrijwel niemand zag aankomen. Bij Renault verdient hij een vorstelijk salaris maar races waarbij hij vecht om het podium zitten er niet meer in, laat staan voor overwinningen.

Drie wereldtitels verwachts

De goedlachse coureur blikt terug op de afgelopen jaren: "Na mijn goede jaar in 2014, als ik dan nu in 2020 daarop terugkijk, had ik in de tussentijd wel drie wereldtitels verwacht om eerlijk te zijn. Ik ben niet verbaast wat er na 2014 is gebeurd, maar wel onder de indruk hoe alles is gelopen."

"Om vanaf 2011 in deze sport actief te zijn, en de impact die ik erop heb en hoe ik mezelf neer heb kunnen zetten is zeker iets waar ik trots en blij om ben. Ik ben echter nog niet waar ik wil zijn en ben ook nog niet klaar in de F1"

"Ik ben best blij met hoe mijn carrière is verlopen. Ik ben echter niet iemand die terugkijkt en zegt 'dit had ik anders moeten doen, ik had daar moeten tekenen want dan had het anders verlopen'. Ik ben best blij en tevreden."

"Als mijn carrière vandaag zou eindigen, zou ik dan teleurgesteld zijn zonder wereldtitel? Ja, absoluut. Had ik iets anders moeten doen of andere keuzes moeten maken de afgelopen 10 jaar? Dat denk ik niet. Ik ben nog niet klaar, maar voorlopig is het prima zoals het nu gaat."

Daniel Ricciardo hoopt samen met zijn nieuwe teamgenoot Esteban Ocon dit jaar Renault vooruit te helpen en de vierde plaats in het constructeurskampioenschap te veroveren, en mee te doen om de overwinningen. Dat laatste valt echter te bezien, gezien het feit dat Renault al heeft aangekondigd zo snel mogelijk alle focus op 2021 te leggen vanwege de nieuwe reglementen.