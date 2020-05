Hoe Ricciardo het respect van Schumacher en Alonso afdwong

Daniel Ricciardo benut deze periode zonder races om terug te blikken op zijn Formule 1-loopbaan tot nu toe. De Renault-coureur heeft er nu twee races uit zijn beginperiode uitgelicht op zijn social media-kanalen. De Japanse Grand Prix van 2012 en de Duitse Grand Prix van 2014 waren voor de Australiër belangrijke mijlpalen. Niet zozeer vanwege het resultaat, maar wel omdat hij de aandacht van grote kampioenen op zich wist te vestigen.

In 2012 reed Ricciardo nog voor Scuderia Toro Rosso, toen hij op Suzuka in een gevecht met een legende belandde. "Ik had Michael Schumacher op mijn staart in de laatste ronden van de race. Ik wist hem achter me te houden en finishte als tiende. Het was mijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 en dat ik niet bezweek onder de druk vond ik heel wat. Ik herinner me dat Michael tijdens de rijdersbriefing bij de volgende Grand Prix naar me toekwam en me complimenteerde voor de manier waarop ik mijn positie verdedigd had. Hij hoefde dat niet te doen, dat was erg tof."

Fernando Alonso

Ricciardo koos ook voor de Grand Prix van Duitsland uit 2014, toen hij namens Red Bull Racing als zesde eindigde. "Ik had het gevoel dat ik voor die dag nog niet het respect van Fernando Alonso had afgedwongen. Ik moest me nog bewijzen ten opzichte van hem. Hij kwam na een pitstop uit de pits en reed me op versere banden voorbij op het rechte stuk, maar hij liet de deur open. Hij verwachtte vast niet dat ik hem terug zou pakken, maar ik dook in dat gat. De ronden die volgden was het een kat-en-muis spelletje. Ik liet hem zien dat ik bereid was te strijden, ook op mindere banden, en het wel netjes te houden. Hij zei daarna aardige dingen over me, dus ik denk dat hij toen anders tegen me aan begon te kijken."

De twee kwamen elkaar bij de volgende race in Hongarije weer tegen. Ricciardo schreef op de Hungaroring zijn tweede Grand Prix-zege op zijn naam, maar hij moest daarvoor wel langs Alonso. "De hele race had ik het gevoel dat niets of niemand me die dag kon verslaan. Ik had een groot deel van de wedstrijd aan de leiding gereden, maar aan het einde moest ik nog wel Fernando en Lewis Hamilton voorbij. Ik blaakte van het zelfvertrouwen en liet de zege me niet ontglippen. Dat was een race die ik met beide handen naar de strot vloog."