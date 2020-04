Silverstone open voor een race op omgekeerde lay-out

Het circuit van Silverstone is bereid om meerdere Formule 1-races te organiseren dit jaar, mocht dat nodig zijn om de ingekorte kalender van enige omvang te voorzien. Het idee voor meer Grands Prix op de Britse baan kwam afgelopen week ter sprake in een vodcast van Sky Sports F1. De circuitleiding vindt het niet eens zo'n gekke gedachte, blijkt uit de woorden van directeur Stuart Pringle.

Een optie om een eventuele tweede Grand Prix op te leuken is die extra race afwerken op de omgekeerde lay-out. Pringle vertelde aan Sky Sports F1: "We hebben geen licentie om de Formule 1 op de omgekeerde lay-out van ons circuit te laten racen, maar het zijn buitengewone tijden en die vragen om buitengewone maatregelen. Dus we sluiten momenteel helemaal niets uit."

"Maar laten we afwachten hoe het zich de komende vier weken ontvouwt. Het is moeilijk voor de Formule 1. Ze kijken niet alleen naar wat er gaande is in Groot-Brittannië, ze moeten kijken naar de situatie wereldwijd. Ze dienen te kijken of en hoe het qua reizen in een eventueel toekomstig schema past. Maar het is zeker geen gekke gedachte."

Teams in de buurt

Voordeel van racen op Silverstone is dat het voor zeven van de tien Formule 1-teams om de hoek is. Alleen Ferrari, Alfa Romeo en Scuderia Toro Rosso moeten van verder komen. Pringle: "Het enige dat ik gedaan heb is bij de Formule 1 aangeven dat we bereid zijn mee te denken in het belang van het kampioenschap, in welke vorm dat ook moge zijn."

"Het merendeel van de Formule 1-teams bevindt zich op een steenworp afstand van Silverstone. Operationeel zou het daardoor logisch zijn. De infrastructuur staat, het merendeel van het personeel kan 's avonds in hun eigen bed slapen. Als we op die manier een steentje bij kunnen dragen aan de Formule 1, dan doen we dat graag."

Eerst maar eens kijken of de Britse Grand Prix wel gewoon door kan gaan op 19 juli. Silverstone neemt daar eind deze maand een besluit over.