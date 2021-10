Tost over Verstappen: "Wil om te winnen vergelijkbaar met Senna"

Max Verstappen debuteerde in 2015 bij het team van Toro Rosso in de Formule 1. De Nederlander maakte al snel promotie naar grote broer Red Bull en is sindsdien een van de grootheden in de sport. Zijn eerste teambaas Franz Tost is nog altijd trots op Verstappen.

Tost is nog steeds teambaas van het team dat nu AlphaTauri heet. De Oostenrijker heeft Verstappen al enkele jaren niet meer onder zijn hoede maar dat betekent niet dat hij niet met enige trots naar de Nederlander kijkt. In gesprek met Sport1 spreekt hij zich uit: "Ik ken hem sinds zijn dagen in de karts. Hij heeft absoluut controle over de auto en heeft nooit een probleem met snelheid."

Regelmatig wordt er een vergelijking getrokken tussen Verstappen en racelegende Ayrton Senna. Desgevraagd maakt ook Tost de vergelijking: "Dat is altijd moeilijk maar hij is het meest te vergelijken met Senna in zijn lef om risico's te nemen en zijn absolute wil om te winnen."