Daniil Kvyat was 'zeker niet gelukkig' met promotie Alexander Albon

Scuderia Alpha Tauri-coureur Daniil Kvyat moest vorig jaar wel even slikken toen Red Bull besloot om Alexander Albon de voorkeur te geven boven hem voor promotie naar hoofdmacht Red Bull Racing. Dat gaf de Rus toe in de Formule 1-podcast 'Beyond the Grid'. "Laat ik het zo zeggen, ik was er zeker niet gelukkig mee", bekende Kvyat.

Hij begreep in eerste instantie niet waarom ze voor Albon kozen en niet hem een herkansing gaven. Kvyat: "Ik kan niet zeggen dat ik de beslissing volledig begreep en het er compleet mee eens was toen ik hoorde van de ruil tussen Albon en Pierre Gasly." Inmiddels heeft hij zich ermee verzoend, dit is hoe Red Bull te werk gaat. "Ik had reeds voor Red Bull Racing gereden en ze wilden vers bloed."

Het is al heel wat dat Kvyat nog in de buurt kwam van een herkansing. Daar zag het eind 2017 namelijk niet naar uit. Vroeg in het seizoen 2016 had Red Bull hem al teruggezet naar opleidingsteam Scuderia Toro Rosso om Max Verstappen door te schuiven naar de hoofdmacht. Anderhalf jaar later maakte hij geen deel meer uit van het Formule 1-programma van de energiedrankenfabrikant.

Zijn Formule 1-loopbaan hing aan een zijden draadje, laat Kvyat weten. Een testrol bij Ferrari wakkerde het heilige vuur in hem weer aan. "Ik mocht een keer testen op Fiorano en dat was zeer emotioneel voor mij. Ferrari, Fiorano en de auto van 2018, dat was erg cool. Bovendien had ik al bijna zes maanden niet meer gereden. Ik genoot er zo enorm van dat ik besefte dat ik koste wat het kost terug wilde keren in de Formule 1. Dit is wat ik wil doen, dit is waar ik goed in ben."

Kvyat had opties buiten de Formule 1 voor 2019, maar hij was volledig gefocust op een rentree in de koningsklasse van de autosport. "Ik had het gevoel dat ik onafgemaakte zaken had in de Formule 1. Er waren gesprekken met teams uit andere klasses, maar ik wilde alleen maar in de Formule 1 rijden. Ik dacht al aan stoppen met racen als we geen Formule 1-deal uit het vuur zouden slepen."