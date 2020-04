Pierre Gasly: "Red Bull op maat gemaakt voor Max Verstappen"

Het team van Red Bull Racing staat volledig in het teken van Max Verstappen. Die conclusie trekt Pierre Gasly nadat hij in 2019 een half jaar voor de hoofdmacht van de energiedrankenfabrikant mocht uitkomen. Na Hongarije raakte hij zijn plekje bij Red Bull Racing kwijt aan Alexander Albon en moest hij terug naar opleidingsteam Scuderia Toro Rosso, dat sinds dit jaar Alpha Tauri heet.

Terugkijkend op zijn avontuur bij Red Bull Racing geeft Gasly toe dat hij op dat moment niet goed genoeg was. "Het had veel beter gemoeten en dat had ook gekund. Als ik nu terug zou gaan naar Red Bull Racing, zou ik het veel beter doen. Ik heb in de tussentijd een hoop geleerd. Voor komend seizoen ben ik alleen bezig met racen voor Alpha Tauri, daar steek ik al mijn energie in. Ik wil sowieso in de Formule 1 actief blijven", deelde de Fransman aan Autosprint mede.

Gasly bekent dat het teamgenoot zijn van Max Verstappen hem zwaar viel. Niet vanwege de persoon Verstappen, maar vanwege diens ogenschijnlijk onaantastbare positie binnen het team. "Dat klopt. Elke coureur droomt van een team dat voor hem op maat gemaakt is, zoals Red Bull Racing is voor Max. Maar vergeet niet dat de Formule 1 een teamsport is, je kunt pas winnen als het hele team top functioneert. Iedereen heeft hulp nodig. Je performance is niet alleen van jezelf afhankelijk en alle teamleden leveren een bijdrage om je zo goed mogelijk te laten presteren."

In zijn twaalf optredens voor Red Bull Racing in 2019 verzamelde hij 63 punten. Na zijn gedwongen transfer naar Toro Rosso voegde Gasly daar nog 32 punten aan toe, waaronder een podiumplaats in Brazilië.