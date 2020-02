Marko: "Alpha Tauri in de buurt van Racing Point"

Alpha Tauri is dit seizoen een nieuwe naam op de startgrid van de Formule 1. Het Italiaanse team is echter vrijwel hetzelfde team als voorganger Scuderia Toro Rosso, alleen een naamswijziging duidt op een verschil tussen vorig jaar en dit jaar.

Tijdens de eerste testweek in Barcelona maakte Racing Point veel indruk met de snelheid die het toonde. Alpha Tauri deed echter ook leuk mee en zou volgens Dr. Helmut Marko niet ver daarachter zitten.

Het lijkt erop dat achter de drie topteams van Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari het team van Racing Point de grid gaat opvullen. Helmut Marko zegt tegenover Auto Bild: "Ons tweede team Alpha Tauri is in een goede vorm. Als ik puur naar de snelheid kijk dan zitten ze in de buurt van Racing Point."

Loftrompet voor Honda

"Dat toont eens te meer aan hoe goed het werk is geweest van onze partner Honda tijdens de afgelopen wintermaanden. Ze hebben de motor op elk vlak weten te verbeteren. Er zit meer kracht in de motor, hij verbruikt minder brandstof en is ook nog eens betrouwbaarder geworden."

Pierry Gasly en Daniil Kvyat rijden ook dit seizoen voor het kleine team van Red Bull.