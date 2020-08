Helmut Marko blij met resultaten van Pierre Gasly

Vorig jaar had Pierre Gasly geen fijne zomervakantie. Na iets meer dan een half jaar kwam zijn dienstverband bij Red Bull Racing ten einde en moest hij terugkeren naar zijn oude team, Toro Rosso. De Fransman legde het af tegen Max Verstappen, na een beroerde start tijdens de wintertests, en kwam die klap niet meer te boven.

Zijn terugkeer bij Toro Rosso ging echter prima en daar laat hij zien goed te kunnen racen. Hij is Daniil Kvyat de baas en heeft dit seizoen twee keer Alexander Albon verslagen tijdens vier races in 2020.

Helmut Marko is de baas

Het was Red Bull-adviseur Helmut Marko die Gasly promoveerde tot Red Bull en vervolgens weer tot Toro Rosso. De Oostenrijker lijkt op dit moment zeer tevreden te zijn met Gasly, zo zegt de coureur tegen motorsport-total: ​​"Ik weet dat Marko erg blij is met mijn resultaten en prestaties, zowel in de kwalificatie als in de race."

Vanwege de slechte prestaties van Alexander Albon bij Red Bull lijkt een terugkeer van Gasly naar het topteam dichterbij dan verwacht. Pierre Gasly is daar niet mee bezig en focust zich op het heden: "Bijna elk weekend halen we het maximale uit de auto, ook al beginnen we vrijdag niet goed. Dus ik ben heel blij met ons werk als team. En daar richt ik me op. Ik wil gewoon elk weekend leveren en mijn risico nemen. Dat is het enige doel."

Gasly staat in het kampioenschap op een gedeelde elfde plaats met Esteban Ocon. Beide coureurs hebben tot nu toe 12 punten gescoord dit seizoen.