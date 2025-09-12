Oud-teambaas pushte Verstappen tot de max: "Het was een geweldige tijd"

user icon
  • Gepubliceerd op 12 sep 2025 18:46
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen is al jaren een begrip in de Formule 1. De Nederlander heeft al vier wereldkampioenschappen op zijn naam staan. Hoewel hij alweer in zijn tiende seizoen voor Red Bull Racing rijdt, is het daar niet begonnen. 

Verstappen maakte in 2015 zijn officiële Formule 1-debuut. De Nederlander mocht beginnen bij Toro Rosso, naast Carlos Sainz. De Nederlander vertelt hoe zijn samenwerking verliep met zijn allereerste teambaas Franz Tost

Tips van de allerbeste

Max Verstappen kreeg tips van de allerbesten, zo zegt hij tegenover Servus TV: "In 2014 zei Tost, en natuurlijk ook Helmut Marko altijd: je hoeft niet direct op de limiet te rijden, bouw het rustig op en doe ervaring op", zo vertelt de viervoudig wereldkampioen. "Geen probleem, gewoon de ronde uitrijden. Na de eerste run ging alles echter prima. We hadden toentertijd altijd twee sets banden. Wel was het mijn eerste keer in zo'n snelle auto."

"Toen kwam Franz naar me toe en zei: 'Alles gaat goed, maar 130R is vol gas'. Aha... Ik ging weer naar buiten en 130R kon inderdaad vol gas, al was het met een beetje overstuur. Ik had een geweldige tijd met Franz." 

Niet gevaarlijk voor Verstappen

Franz Tost zegt zelf: "We zeiden tegen elkaar: laten we meteen beginnen. Suzuka is moeilijk, maar voor Max was het absoluut geen probleem. Waarom? Vanwege zijn wagenbeheersing, omdat de snelheid hem nooit overweldigde, en omdat hij al zo sterk was bij het remmen. Hij had alles onder controle. Anders zouden we het niet gedaan hebben."

"Ja, hij was 16. Maar Max was al begonnen met karten op vijf- of zesjarige leeftijd. Dat betekent dat hij al tien jaar race-ervaring had. Dat maakt een groot verschil. En natuurlijk had hij de Jos Verstappen-school gevolgd: elke bocht voluit. Daarom had ik nooit twijfels en was ik vol optimisme dat het met Max ging werken. Anders zouden we het niet gedaan hebben."

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.295

    Franz Tost: "En natuurlijk had hij de Jos Verstappen-school gevolgd: elke bocht voluit.".

    Wat Franz er niet bij verteld is dat bij Jos na 'n bocht het nogal eens eindigde in de grindbak.
    Gelukkig heeft Max dát niet overgenomen.

    • + 0
    • 12 sep 2025 - 19:22
    • snailer

      Posts: 29.642

      Goede bijdrage weer. Trots op je.

      • + 0
      • 12 sep 2025 - 19:34
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.295

      Ik heb ook weleens goede bijdrages hoor.

      • + 0
      • 12 sep 2025 - 19:39
  • F1jos

    Posts: 4.660

    Het was geen gok. Het was een berekende keuze gebaseerd op het besef dat ze te maken hadden met een once-in-a-generation talent dat al volledig "af" was voordat hij in een F1-auto stapte.

    • + 0
    • 12 sep 2025 - 19:51

