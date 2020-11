Gasly accepteert rol bij AlphaTauri: ''Ik ga meer verantwoordelijkheid op mij nemen''

Helmut Marko heeft onlangs bevestigd dat Pierre Gasly bij AlphaTauri blijft in 2021. Ondanks zijn succesvolle seizoen, met onder andere de winst op Monza, is er geen plek voor de Fransman bij de hoofdmacht. De 24-jarige coureur hoopte op een nieuwe kans, maar lijkt nu de situatie te accepteren en zijn verantwoordelijkheid te willen pakken als teamleider bij zijn huidige werkgever.



Door zijn ervaring en kennis bij het Italiaanse team, kan Gasly het team verder vooruithelpen. ''Ik heb het gevoel dat we heel goed begrijpen wat wij nodig hebben om competitief te blijven. Het team weet heel goed welk gereedschap ik nodig heb om te presteren, wat ik nodig heb om snel te gaan.''



Doordat de Fransman aanblijft binnen het team, zal dat veel baat hebben bij de verdere ontwikkeling van de bolide. Gasly zegt hierop: ''We moeten altijd vooruitgang boeken en we weten precies op welke gebieden we progressie moeten maken. Het is een belangrijke taak in mijn werk om het team in de juiste richting te sturen bij de ontwikkeling, het verbeteren van de wagen en om sneller te gaan, zodat we onze doelen behalen. En dat is zo hoog mogelijk eindigen in het constructeurskampioenschap.''



Vorig jaar werd de Fransman nog vervangen bij Red Bull door Alex Albon na matige optredens tijdens het seizoen. Dat was voor de AlphaTauri-coureur een mentaal zware klap. Toch wist de 24-jarige coureur zich te herpakken door in datzelfde jaar een podium te scoren in Brazilië. Dit jaar behaalde Gasly zelfs een verrassende Grand Prix-zege op het legendarische Monza en scoorde regelmatig een vracht aan punten.

''Dit jaar is tot nu toe erg succesvol. We hebben een tweede overwinning geboekt met het team, mijn eerste in de Formule 1 en op dit moment heeft nog nooit een rijder voor dit team zoveel punten gescoord'', concludeert Gasly.

In 2008 behaalde Sebastian Vettel voor deze formatie onder de naam Scuderia Toro Rosso ook een zege op Monza. Max Verstappen en Carlos Sainz reden ook voor deze renstal, maar niemand behaalde individueel zoveel punten als de Fransman

''Dit seizoen gaat extreem goed en ik kijk er naar uit om het volgend jaar beter te doen en meer te bereiken. AlphaTauri heeft grote ambities en ik ben blij om meer verantwoordelijkheden op mij te nemen, zodat het team het succes krijgt wat zij verdient.''

In de huidige stand om het kampioenschap staat de Fransman zelfs vlak achter zijn vervanger bij Red Bull Racing, Alex Albon. Met nog vier races te gaan en een punt verschil kan Gasly de Britse Thai hem zelfs nog verslaan.